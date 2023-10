Fußball-Bundesliga Rani Khedira zurück im Union-Training Stand: 06.10.2023 16:25 Uhr

Ein Comeback von Mittelfeld-Stabilisator Rani Khedira beim 1. FC Union Berlin rückt näher. Bilder, die der zurzeit ergebnis-kriselnde Fußball-Bundesligist am Freitag veröffentlichte, zeigten den 29-Jährigen neben seinen Teamkollegen zurück auf dem Trainingsrasen. "Wie schön kann Teilintegration sein?", schrieben die Köpenicker dazu.



Comeback nach Länderspielpause realistisch

Khedira hat alle sechs bisherigen Liga-Spiele sowie die zwei Champions-League-Auftritte aufgrund einer Wadenverletzung verpasst. Seit seinem Ausfall in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf (4:0) sind die Berliner vor allem in der defensiven Zentrale anfällig. Nach sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie befindet sich der 1. FC Union Berlin in der größten sportlichen Krise seit dem Amtsantritt von Trainer Urs Fischer im Jahr 2018.



Im Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) wird Khedira noch nicht zum Einsatz kommen. Ein Comeback nach der Länderspielpause danach gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 21. Oktober) scheint aber realistisch. Mit Abwehrchef Robin Knoche könnte dann ein weiterer zuletzt verletzter und vermisster Schlüsselspieler zurückkehren.

