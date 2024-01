Rallye Dakar Rallye Dakar: Brandenburger Gottschalk scheidet nach mehrfachem Überschlag aus Stand: 11.01.2024 11:54 Uhr

Der deutsche Beifahrer Timo Gottschalk muss seinen Traum vom Gesamtsieg bei der Rallye Dakar begraben. Der 49-jährige gebürtige Neuruppiner und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) überschlugen sich am Donnerstag auf dem ersten Abschnitt der Marathon-Etappe gleich mehrfach.



Das Duo musste frühzeitig aufgeben, weil die entstandenen Schäden am Toyota nicht vor Ort repariert werden konnten.

Schluss nach 51 Kilometern

Gottschalk und Al-Rajhi waren auf der dritten Etappe an die Spitze der Gesamtwertung beim Wüstenklassiker gesprungen und bauten diese in den folgenden Tagen weiter aus. Auch auf dem sechsten Teilstück hatten sie vor ihrem Unfall bereits weitere Minuten auf die Konkurrenz herausgefahren. Doch bereits nach 51 Kilometern war das Rennen zu Ende.



Im Anschluss an den Unfall trat das Duo den Rückweg zum Biwak an. Dort wird untersucht, ob der Toyota in der zweiten Woche der Rallye zumindest an den Tageswertungen teilnehmen kann.



Im vergangenen Jahr hatte Gottschalk an der Seite des Brasilianers Lucas Moraes überraschend den dritten Platz bei der Dakar belegt.

