4:0-Auswärtssieg Perfektes Debüt für Ljubicic: Union siegt überlegen in Hoffenheim Stand: 08.02.2025 17:34 Uhr

Vier Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Union Berlin hat gegen die TSG Hoffenheim nach einer überragenden Leistung einen hochverdienten 4:0-Auswärtssieg gefeiert. Neuzugang Marin Ljubicic traf dabei gleich mit seinem ersten Abschluss.

Der 1. FC Union Berlin hat in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Gegen die Kraichgauer gewann das Team von Steffen Baumgart nach einer couragierten Leistung souverän mit 4:0.



Spieler des Tages war Unions Außenstürmer Benedict Hollerbach, der in der 23. Minute das 1:0 und später das 4:0 (87.) gegen insgesamt harmlose Hoffenheimerr erzielte. Der eingewechselte Neuzugang Marin Ljubicic traf mit seinem ersten Torschuss in der Bundesliga zum 2:0 (61.). Andrej Ilic (73.) erzielte beim 3:0 sein erstes Saisontor.



Union hat dank der besten Saisonleistung und dem zweiten Auswärtssieg der Saison nun ein Polster von aktuell zehn Punkten auf den Relegationsplatz.



DFB-Bundesgericht verhandelt Berufungen zu Union-Urteil mündlich mehr

Spielverlauf

Union Berlin kam gut in das Kellerduell gegen die TSG Hoffenheim. Früh lief die Baumgart-Elf die Gastgeber an und provozierte so zahlreiche Ballgewinne. Eine Juranovic-Flanke verpasste Khedira in der Mitte nur knapp (4.). Hoffenheim hatte auch in der Folge große Probleme im Spielaufbau und Union blieb am Drücker: Benedict Hollerbachs Hereingabe klärte Hoffenheims Dennis Geiger mit viel Mühe über die Querlatte (11.).



Union nutzte auch in der Folge seine Umschaltmomente, um Torgefahr zu erzeugen. Robert Skov prüfte aus vollem Lauf Hoffenheims Keeper (21.) mit einem satten Distanzschuss. Drei Minuten später ging Union dann verdient in Führung: Hollerbach setzte den auffälligen Skov auf dem Flügel ein, dessen Flanke erreichte Tim Skarke, der noch an TSG-Torwart Luca Philipp scheiterte. Aber Hollerbach war erneut zur Stelle und traf im Nachsetzen aus kurzer Distanz zum 1:0. Unions Außenstürmer hätte in der 43. Minute sogar auf 2:0 erhöhen können, doch TSG-Verteidiger Arthur Chaves lenkte seinen 16-Meter-Schuss noch um den Pfosten.



Kurz vor der Pause stand Union dann tiefer und Hoffenheim kam zu seinen ersten Chancen: Andrej Kramaric scheiterte aber frei vor Rönnow, der dessen Heber cool entschärfte. Eine Minute später blieb der dänische Schlussmann auch gegen Hlozek Sieger. Und so ging es mit einer alles in allem verdienten Union-Führung in die Kabine.



Nach der Pause kamen bei Union Lucas Tousart, Andrej Ilic (für Haberer und Prtajin) in die Partie und an den Kräfteverhältnissen änderte sich nichts, wobei Rönnow nach einer Ecke Glück hatte, als er den Ball fallen ließ und Hoffenheim den Ball nicht ins Tor stochern konnte (58.).



Eine Minute später kam Neuzugang Marin Ljubicic in die Partie und feierte mit seinem ersten Abschluss das perfekte Debüt: TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma spielte im Aufbau den Ball Woo-Yeong Jeong in die Füße, der Südkoreaner bediente Ljubicic, der frei vor dem Tor eiskalt zum 2:0 traf. Stürmer Andrej Ilic sorgte in der 73. Minute mit seinem ebenfalls ersten Saisontor für das 3:0. Benedict Hollerbach erhöhte dann sogar noch auf 4:0 gegen völlig konsternierte Gastgeber. Ein perfekter Tag für Union.











Der Liveticker zum Nachgucken

Sendung: UM6, 08.02.2024, 18 Uhr