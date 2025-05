Rauhe, Brunckhorst und Co. Olympiasieger als Gesichter einer Berliner Bewerbung Stand: 26.05.2025 16:55 Uhr

Die Berliner Bewerbung für Olympische Spiele nimmt immer mehr Fahrt auf. Neben der Politik rührt nun auch eine sportliche Initiative die Werbetrommel – mit Hilfe von Berliner Olympiasiegerinnen und -siegern.

Es war eine ganze Reihe an feurigen Metaphern, die in Anlehnung an die olympischen Flammen am Montagvormittag durch das Marshall Haus der Messe Berlin zischten. Dorthin hatte die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) zu einer Pressekonferenz geladen – und so war es passenderweise ihr Berliner Präsident Christopher Krähnert, der den Metapher-Marathon eröffnete. "Wir brennen für die Spiele", sagte er, "und wenn du selbst brennst, kannst du auch bei anderen ein Feuer entfachen."

Athletinnen und Athleten als Symbole des Olympischen Geistes

Einen Tag, bevor am Dienstag die Politik konkretere Pläne für die Berliner Olympiabewerbung vorstellen wird, war das am Montag das Kernziel der Initiative "Wir … für die Spiele": Im ersten Schritt erklären, warum Olympische Spiele in Berlin erstrebenswert sind – um im zweiten Schritt dann aufzuzeigen, wie man hiervon auch Skeptiker überzeugen will. Eine Schlüsselrolle spielen dabei bekannte Berliner Olympiagesichter wie Ex-Wasserspringer Patrick Hausding und 3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst.



Das Duo saß am Montag als Teil eines olympischen Quartetts mitsamt dem einstigen Kanuten Ronald Rauhe und der Leichtathletin Heike Drechsler auf einer kleinen Bühne. Insgesamt 13 olympische Medaillen und Siege vereint das Quartett – dazu viele Geschichten ihrer Spiele. "Die Stimmung war absolut gigantisch", sagte beispielsweise Brunckhorst über die jüngsten Spiele in Paris und ergänzte: "Da sind Land und Leute zusammengekommen."



Vornehmlich natürlich die Franzosen selbst, aber auch Menschen wie Rauhe, der in Paris erstmals als Zuschauer olympische Impressionen sammelte. "Wir haben in der Stadt Medaillengewinner getroffen", erzählte er am Montag, "das sind prägende Erinnerungen für meine Kinder". Ganz allgemein waren die Sportlerinnen und Sportler am Montag diejenigen, die es am besten verstanden, den emotionalen Wert von Olympischen Spielen zu vermitteln.

Uns allen sollte klar sein, was für eine riesige Chance wir hier haben

Olympia als facettenreiche Chance

"Uns allen sollte klar sein, was für eine riesige Chance wir hier haben", fasste Rauhe fast schon beschwörend die Meinung der Podiumsgäste zusammen. Die besagte Chance hat aus deren Sicht viele Facetten.



DOG-Präsident Krähnert sprach von einem Abbau des Sanierungsstaus in Berliner Sporthallen und -stätten. Der Geschäftsführer des Vereins Pfeffersport Jörg Zwirn verspricht sich in der Folge wiederum mehr Kapazitäten für die aktuell ausgelasteten Vereine. Stefan Schenck, Vizepräsident des Berliner Verbandes für Behinderten- und Rehasport, hofft auf mehr Barrierefreiheit durch die Paralympics. Patrick Hausding betonte unterdessen nicht als einziger die Wichtigkeit von "Vorbildern und Inspiration" für junge Sportler.



Und nahezu alle Anwesenden gingen davon aus, dass olympische und paralympische Spiele in Deutschland auch das gesellschaftliche Klima hierzulande verändern würden. So wurde beispielsweise die WM 2006 als Referenz dafür herangezogen, wie Sportveranstaltungen die Stimmung und den Zusammenhalt in einem Land prägen könnten. "Wenn wir diese Chance nicht nutzen, wäre das sehr traurig", sagte die zweifache Olympiasiegerin Heike Drechsel.

Skeptiker und die Politik

Es ist eine Einschätzung, die nicht alle Menschen in Berlin, geschweige denn in Deutschland teilen. Bereits als im vergangenen Sommer die Idee einer Olympiabewerbung zu einem erstmal nur groben Plan wurde, kamen auch kritische Stimmen auf. Ihre größten Zweifel im Kern zusammengefasst: Wie sinnvoll ist es, inmitten ökonomisch und politisch herausfordernder Zeiten viel Geld und Arbeit in eine Olympiabewerbung zu investieren? Gibt es nicht dringendere Probleme, die es eher zu lösen gilt?



Es sind Fragen, denen sich auch die treibenden Kräfte aus der Politik am Dienstag erneut stellen müssen. Im Berliner Olympiastadion halten dann Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sowie die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein eine weitere Pressekonferenz ab. Dort werden sie gemeinsam das Bewerbungskonzept "Berlin+" vorstellen, mit dem ihre Bundesländer sich gemeinsam für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben wollen.

Dialog gegen den Sand im Getriebe

Selbiges haben im Rest Deutschlands auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen und die Stadt München fest im Blick. Auch sie wollen sich jeweils für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben. Während in München bereits ein Volksentscheid als Stimmungsbild in Sachen Olympia-Lust angekündigt wurde, hat die Berliner Politik bislang noch nicht verkündet, ob bzw. in welcher Form sie die Menschen in der Stadt in den Bewerbungsprozess einbinden will.



DOG-Präsident Krähnert jedenfalls gab am Montag bereits an, auch mit Olympiaskeptikern den Dialog suchen zu wollen. Gleichzeitig klang bereits deutlich durch, dass er für deren Zweifel – Stefan Schenck beschrieb sie als "ein wenig Sand im Getriebe" – nur bedingt Verständnis hat. Und überhaupt sei der Kreis der Kritiker zwar laut, aber viel kleiner als die Gruppe der Befürworter einer Olympiabewerbung. "Unsere Initiative will zeigen, dass es in unserer Stadt ganz viele Menschen gibt, die so denken wie wir", sagte Krähnert.

