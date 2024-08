Liveticker | Olympia-Ergebnisse für Berlin und Brandenburg Olympia: Cottbuser Teamsprinterinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich holen Bronze Stand: 05.08.2024 20:01 Uhr

Die Olympischen Spiele 2024 laufen. 428 deutsche Athletinnen und Athleten kämpfen bis zum 11. August um Medaillen. Hier finden Sie die Ergebnisse der Sportlerinnen und Sportler aus Berlin und Brandenburg im Liveticker.

Montag, 5. August

19:58 Uhr: Bahnrad-Trio holt Bronze



Die deutschen Teamsprinterinnen haben bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen. Die Cottbuserinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich setzten sich im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines in 45,400 Sekunden im kleinen Finale gegen die Niederlande durch.



Zuvor hatte das deutsche Team trotz zwischenzeitlichem Weltrekord (45,377 Sekunden) das Finale verpasst, da Neuseeland (45,348) und Großbritannien (45,338) die Zeit noch unterboten.



Das deutsche Trio, das zuletzt viermal in Serie den WM-Titel geholt hatte, wollte mit Gold die Krönung. Doch es sollte nicht reichen. Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio hatten sich Hinze und Friedrich den Chinesinnen im Finale geschlagen geben müssen. Damals war der Wettbewerb noch mit jeweils zwei Starterinnen ausgetragen worden.

19:10 Uhr: Volleyballer verlieren denkbar knappes Viertelfinale



Die deutschen Volleyballer um die BR Volleys-Spieler Ruben Schott und Johannes Tille müssen ihre Medaillenhoffnungen bei Olympia begraben. Das Team unterlag Gastgeber Frankreich im Viertelfinale vor einer beeindruckenden Kulisse in der Arena im Pariser Süden mit 2:3 (25:18, 28:26, 20:25, 21:25, 13:15). Die Auswahl von Bundestrainer Michal Winiarski war zwei Sätze lang auf dem bestem Weg hin zur Sensation - aber dann gelang Tokio-Olympiasieger Frankreich angefeuert von etwa 10.000 Fans in der Halle ein famoses Comeback.



In Paris hätte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als erstes Team der Bundesrepublik eine Medaille gewinnen können. Die DDR-Auswahl holte bei den Männern 1972 Silber. Trotz des Ausscheidens spielte die Mannschaft von Coach Winiarski, die erstmals seit 2012 wieder bei den Spielen dabei war, insgesamt ein starkes Turnier. Gegen Japan und die USA zeigte die Auswahl, dass sie mit der absoluten Weltelite mithalten kann.

Unterlagen gegen Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich trotz 2:0-Satzführung: Deutschlands Volleyballer.

19:05 Uhr: 3x3-Frauen spielen um Gold



Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben eine olympische Medaille sicher. Das DBB-Team um Svenja Brunckhorst von Alba Berlin gewann am Montag in Paris das Halbfinale gegen Kanada mit 16:15 und steht damit im Endspiel gegen Spanien.



Brunckhorst und ihre Teamkolleginnen Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert lagen bereits mit 6:10 zurück, doch zwei Sekunden vor Schluss gelang Sonja Greinacher beim Stand von 15:15 der entscheidende Treffer. Im Endspiel geht es am späten Abend gegen die Spanierinnen, die sich nach Verlängerung gegen die USA durchgesetzt hatten.

18:45 Uhr Bahnrad-Vierer der Herren scheitert in der Qualifikation



Der Bahnrad-Vierer der Männer ist bei den Olympischen Spielen in der Qualifikation gescheitert. Die Mannschaft um den Eisenhüttenstädter Roger Kluge, Tim Torn Teutenberg, Tobias Buck-Gramcko und Theo Reinhardt fuhr im Velodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines in 3:50,083 Minuten nur die neuntbeste Zeit und verpassten damit das Weiterkommen. Am schnellsten war Australien unterwegs.



Das deutsche Team war ohnehin ohne Medaillenambitionen angereist, da die Ausrichtung auf das Madison mit Kluge und Reinhardt ausgelegt war. Aufgrund der Nominierungs-Richtlinien müssen beide auch im Vierer starten, womit die ursprüngliche Bestbesetzung nicht möglich war. Gleiches galt für Teutenberg, auf dem die Hoffnungen im Omnium ruhen.



Der Vierer war einst eine deutsche Erfolgsgeschichte. Fünf Olympiasiege und 16 Weltmeistertitel fuhren deutsche Mannschaften in der Vergangenheit heraus, ehe der Abwärtstrend begann. Seit 2002 hat Deutschland keine WM-Medaille mehr geholt.

16:45 Uhr: Wasserspringerin Wassen scheidet im Halbfinale aus



Die zweimalige Europameisterin Christina Wassen vom Berliner TSC ist beim olympischen Wasserspringen in Paris im Turm-Halbfinale gescheitert. Die Berlinerin kam nach einem völlig verpatzten ersten Sprung nur auf 255,55 Punkte und Rang 17. Bereits im Vorkampf war ihre Vereinskollegin Pauline Pfeif als 21. ausgeschieden. Damit bleibt das deutsche Team im Wassersportzentrum am Stade de France weiter ohne Medaille.

15:16 Uhr: Tischtennis-Spielerin Mittelham sagt Teamwettbewerb ab



Die Vizeeuropameisterin Nina Mittelham (TTC Eastside) muss den Teamwettbewerb im Tischtennis absagen. Mittelham leidet an einer Bandscheibenverletzung, die sie im Einzelwettbewerb erlitten hatte. "Insbesondere für Nina, aber auch für unser Team, ist das sehr bitter", sagte der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis Bundes, Richard Prause.



Das Aus von Mittelham hatte sich bereits angedeutet. Die 27-jährige litt bereits seit dem Winter immer wieder an Rückenverletzungen. Schmerzfrei trainieren konnte sie zuletzt nicht. Die deutsche Mannschaft bestreitet am Dienstag ihr Auftaktspiel. Noch dabei ist die Berlinerin Xiaona Shan, sie soll nun die Führungsspielerinnen-Rolle von Mittelham übernehmen.

14:20 Uhr: Deutsche Hockey-Frauen ausgeschieden



Die deutschen Hockey-Frauen sind im olympischen Feldhockey-Turnier im Viertelfinale an Argentiniern gescheitert. Das Team um die Berlinerinnen Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen), Linnea Weidemann und Benedetta Wenzel (beide Berliner Hockey Club) verlor im Shootout gegen Argentinien mit 0:2. Nach 60 Minuten Spielzeit hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Viktoria Huse hatte Deutschland kurz vor Schluss in Führung gebracht, per Siebenmeter (57. Minute), die Argentinierinnen glichen zwei Minuten später aber noch aus.



Im Shootout traf keine deutsche Schützin. Auch Linnea Weidemann vom Berliner HC scheiterte. So scheiterten die deutschen Damen wie schon bei den Olympischen Spielen 2021 an Argentinien.

13:50 Uhr: Dauser nur Siebter am Barren bei Olympia-Abschied



Der ehemalige Berliner Lukas Dauser hat im Turnen einen enttäuschenden Abschied von der olympischen Bühne erlebt. Der 31-jährige Dauser wurde am Barren nur Siebter. In Tokio hatte er 2021 an diesem Gerät noch Silber gewonnen, im vergangenen Jahr wurde er Weltmeister am Barren. Entsprechend hatte er sich auch in Paris mehr erhofft. In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele war Dauser allerdings von einer Armverletzung gehandicapt gewesen.



"Ich mag keine Geschichten ohne Happy End, aber ich muss die Pille schlucken. Ich bin dennoch stolz, dass ich überhaupt hier war", sagte Dauser nach dem Wettkampf im ZDF. Anschließend bestätigte er, dass die Spiele in Paris wohl sein letzter Olympischer Auftritt gewesen sein dürften. "Vier Jahre werde ich's nicht mehr machen", sagte er.



Zum Olympiasieger in der Bercy Arena von Paris krönte sich am Montagmittag der Chinese Zou Jingyuan.

Turner Lukas Dauser.

12:50 Uhr: Prüfer qualifiziert sich für Diskus-Finale



Der Potsdamer Diskus-Werfer Clemens Prüfer hat sich für das Finale qualifiziert. Prüfer benötigte in der Qualifikation nur einen Versuch, um eine Runde weiter zu kommen. Er schleuderte den Diskus auf 66,36 Meter. Vor dem Finale zeigte er sich selbstbewusst: "Vielleicht geht etwas", sagte Prüfer im ZDF. Die beiden anderen deutschen Starter hingegen verpassten das Finale. Henrik Janssen gelang dabei kein einziger gültiger Versuch.

12:20 Uhr: Berliner Turmspringerin Wassen im Halbfinale vom 10-Meter-Turm

Die Wasserspringerin Christina Wassen vom Berliner TSC hat sich als Siebte souverän für das Halbfinale im Turmspringen vom 10-Meter-Turm qualifiziert. Die 25-Jährige sprang in der Qualifikation im Wassersportzentrum in Paris einen guten Wettkampf, auch wenn ihr noch nicht alle Sprünge perfekt gelangen.



Wassens Berliner Teamkollegin Pauline Pfeiff verpasste den Einzug ins Halbfinale um 13 Punkte. Der 22-Jährigen misslang bei ihrer Olympiapremiere vor allem der Dreieinhalb-Vorwärtssalto gehechtet, deshalb reichte es am Ende nicht ganz zum Einzug in die nächste Runde. Beste Springerin war die Chinesin Quan Hongchan mit großem Abstand vor ihrer Landsfrau Chen Yuxi. Das Halbfinale findet am Montagnachmittag statt.

Laura Lindemann Triathlon Paris 2024

9:30 Uhr: Triathlon-Mixed-Staffel mit Lindemann holt Gold



Die Potsdamerin Laura Lindemann hat am Morgen die deutsche Mixed-Staffel im Triathlon zu Gold geführt. Lindemann sicherte als letzte Starterin des deutschen Quartetts im Schlussspurt den ersten Platz. Sie hatte als Zweite von Lasse Lührs übernommen. Zuvor waren Tim Hellwig und Lisa Tertsch auf dem Pariser Triathlon-Kurs rund um die Seine unterwegs gewesen.

Sonntag, 4. August

21:32 Uhr: Hockey-Männer siegen im Nervenkrimi



Die deutschen Hockey-Weltmeister um Martin Zwicker vom Berliner HC sind ihrem großen Ziel, eine Medaille zu holen, einen Schritt näher gekommen. In einer Neuauflage des Viertelfinals von Tokio besiegte das Team von Andre Henning Argentinien mit 3:2 (2:1) und steht damit im Halbfinale.



Teo Hinrichs (9.), Gonzalo Peillat (24.), 2016 noch Olympiasieger mit Argentinien, und als Matchwinner Justus Weigand (54.) schossen die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zum Erfolg. Die Südamerikaner hatten durch Maico Casella Schuth (11.) und Agustin Mazzilli (48.) zweimal ausgeglichen.



Im Halbfinale wartet am Dienstag nun Rekord-Olympiasieger Indien.



19:55 Uhr: Potsdamer Bredau nicht direkt im Halbfinale



Der beste deutsche 400-Meter-Läufer durfte trotz seiner Vorwürfe gegenüber dem Verband zur Zusammenstellung der Mixed-Staffel im Einzel antreten. Nach einer Entschuldigung ging er am Sonntagabend im Vorlauf an den Start und verpasste dort als Viertplatzierter in 45,07 Sekunden den erhofften direkten Einzug ins Halbfinale.



Dafür hätte der 25-jährige Potsdamer zumindest Dritter werden müssen. Bredau hat aber am Montagvormittag noch die Chance, im Hoffnungslauf weiterzukommen.



19:18 Uhr: Deutsche Schwimmstaffel auf Platz sieben



Im letzten Olympia-Schwimmrennen mit deutscher Beteiligung hat die 4x100 Meter Lagen-Staffel der Männer den siebten Platz belegt. Dem Quartett bestehend aus dem Potsdamer Melvin Imoudu, Ole Braunschweig und Luca Nik Armbruster von der SG Neukölln sowie Josha Salchow fehlten etwas mehr als vier Sekunden auf Bronze.



Zu Olympiasiegern krönten sich die chinesischen Schwimmer. Die USA holten Silber.





Auch ohne Medaille am Abschlusstag enden die Olympischen Spiele für die deutschen Beckenschwimmer mit dem erfolgreichsten Abschneiden seit 2008.

18:50 Uhr: Basketballerinnen um Satou Sabally ohne Chance



Die Berlinerin und ihre Teampartnerinnen konnten im Spiel gegen die USA nicht mithalten und kassierten ihre erste Niederlage.



"Wir nehmen auf jeden Fall viel mit. Ich finde, dass dieses Spiel nicht wirklich reflektiert, wer wir sind. Ich hatte Spaß und darum geht es. Wir sind im Viertelfinale", sagte Satou Sabally nach dem deutlichen 68:87 (29:41) zum Ende der Vorrunde.



Auf wen Deutschland im Kampf um den Halbfinal-Einzug nach dem Umzug in die französische Hauptstadt trifft, entscheidet sich erst bei der Auslosung am späten Sonntagabend. Nyara Sabally, die jüngere der beiden Sabally-Schwestern, wurde aufgrund ihrer leichten Gehirnerschütterung aus dem ersten Spiel noch geschont.



14:46 Uhr: Bogenschütze Unruh verpasst Bronzemedaille



Der Berliner Bogenschütze Florian Unruh hat eine Medaille im Einzelwettbewerb knapp verpasst. Im kleinen Finale um die Bronzemedaille unterlag der 31-Jährige dem Südkoereaner Lee Wooseok deutlich mit 0:6 und landete somit auf dem vierten Platz. Zuvor scheiterte Unruh im Halbfinale am US-Amerikaner Brady Ellison. In einem spannenden Duell auf der imposanten Anlage vor dem Invalidendom setzte sich Ellison mit 7:3 durch.



Unruh hatte in Paris als Drittbester der Qualifikation und danach auch in den ersten K.o.-Runden überzeugt. Der Ehemann der zweimaligen Olympia-Medaillengewinnerin Lisa Unruh holte bei diesen Sommerspielen im Mixed zusammen mit Michelle Kroppen bereits die Silbermedaille.

imago images 1048197564

10:47 Uhr: Beachvolleyballer Ehlers/Wickler gewinnen Achtelfinale souverän



Nils Ehlers aus Berlin und Clemens Wickler haben den nächsten Schritt Richtung Medaillen gemacht. Die Beachvolleyballer setzten sich im Achtelfinale gegen des brasilianische Duo George/Andre mit 2:0 (21:16, 21:17) nach Sätzen durch. In der nächsten Runde treffen Ehlers/Wickler entweder auf die tschechischen Weltmeister Ondrej Perusic/David Schweiner oder auf Stefan Boermans/Yorick de Groot aus den Niederlanden.



Die Weltranglisten-Dritten erwischten am Sonntagvormittag einen guten Start, vor allem Ehlers setzte im Angriff und Block immer wieder Zeichen. Auch im zweiten Satz agierte das deutsche Duo clever und hatte die Partie im Griff. Bereits die Vorrunde hatten Ehlers/Wickler souverän mit drei Siegen aus drei Spielen abgeschlossen und dabei unter anderem die WM-Dritten Michal Bryl und Bartosz Losiak aus Polen geschlagen.

Samstag, 03. August

Isabel Gose 800 Meter Freistil

21:39 Uhr: Isabel Gose verpasst zweite Medaille





Im Finale über 800 Meter Freistil hat es für die gebürtige Berlinerin diesmal nicht zu einer Medaille gereicht. Die 22-Jährige kam mit einer Zeit von 8:17,82 Minuten als Fünftplatzierte ins Ziel.



Katie Ledecky aus den USA schwamm als erste ins Ziel und sicherte sich damit die neunte Goldmedaille ihrer Karriere. Silber ging an Ariarne Tirmus aus Australien, Bronze an die Amerikanerin Paige Madden.

21:27 Uhr: Dämpfer für Hockey-Frauen



Die deutschen Hockey-Frauen um die Berlinerinnen Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen), Linnea Weidemann und Benedetta Wenzel (beide Berliner Hockey Club) haben bei den Olympischen Spielen vor dem Start in die K.o.-Phase einen Dämpfer erhalten.



Gegen Belgien verlor die Mannschaft von Trainer Valentin Altenburg mit 0:2, die Tore erzielten Michelle Struijk (13.) und Ambre Ballenghien (17.). Das deutsche Team trifft nun im Viertelfinale auf Argentinien - eine Neuauflage des Viertelfinals von Tokio 2021.



An den Südamerikanerinnen waren die DHB-Frauen bei den Sommerspielen in Tokio im Viertelfinale mit 0:3 gescheitert. Und auch bei der WM 2022 hatte Argentinien die Medaillen-Mission von Deutschland im Halbfinale nach einem 2:4 im Penalty-Shootout gestoppt.

20:11 Uhr: Gina Lückenkemper verpasst das Finale



Die 27-Jährige vom SCC Berlin belegte in ihrem Halbfinallauf nur den vierten Platz und muss das Finale damit abschreiben. Ihre Zeit von 11,09 Sekunden über die 100 Meter reichte nicht aus - es fehlten nur unglaubliche 0,02 Sekunden.



Lückenkemper, die vor Beginn der Olympischen Spiele noch von einer Coronainfektion ausgebremst wurde und wenige Tage mit dem Trainining pausieren musste, wartet damit weiterhin auf eine Finalteilnahme bei Olympia oder einer Weltmeisterschaft.



Das Kapitel Paris ist aber noch nicht beendet für die Sprinterin: Lückenkemper wird auch mit der Staffel an den Start gehen.



18:31 Uhr: Deutsche 3x3-Basketballerinnen greifen nach Medaille



Sechster Sieg im siebten Spiel: Das ist die Bilanz des Teams um Svenja Brunckhorst (Alba Berlin), das nun bei der Olympia-Premiere auf Medaillenkurs ist.



Zusammen mit Marie Reichert, Sonja Greinacher und Elisa Mevius jubelte Brunckhorst am Samstag über den 18:15-Sieg gegen Spanien und den direkten Einzug ins Halbfinale. Als einziges Team im Wettbewerb schloss das deutsche Quartett die Vorrunde mit nur einer Niederlage ab und vermeidet damit den Umweg über die Play-ins.



Diese werden schon am heutigen Abend ausgespielt, wenn die Nationen auf den Tabellenplätzen drei bis sechs antreten. Dann entscheidet sich auch, auf wen die Deutschen im Halbfinale am 5. August treffen werden.



18:08 Uhr: Schachmann beendet Straßenrennen auf Platz 28



Radrennfahrer Maximilian Schachmann aus Berlin und sein Kollege Nils Politt hatten beim längsten Straßenrennen der olympischen Geschichte (273 Kilometer) nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. Schachmann war in der Schlussphase zwar Teil der ersten großen Verfolgergruppe, für einen Podestplatz reichte es aber lange nicht nicht.



Der Berliner belegte am Ende den 28. Platz. Die Entscheidung um den Sieg fiel 15 Kilometer vor dem Ziel, als sich der belgische Jungstar Remco Evenepoel absetzte. Der 24-Jährige hatte bereits das Zeitfahren für sich entscheiden können.

17:41 Uhr: Keine Medaille für Judo-Team um Erik Abramov



Es war ein dramatischer Kampf um Bronze zwischen der DJB-Auswahl um den Potsdamer Judoka und der südkoreanischen Delegation. Im Mixed-Wettbewerb musste das deutsche Judo-Team sich letztendlich aber mit 3:4 geschlagen geben, da Igor Wandtke das entscheidende Duell durch drei Verwarnungen verlor.



Auch Schwergewichtler Erik Abramov konnte seinen Kampf gegen Einzel-Olympiazweiten Kim Min Jong nicht für sich entscheiden.





Im Halbfinale setzte es bereits eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Japan für das deutsche Mixed-Team, das bei der Mixed-Premiere in Tokio 2021 Dritter geworden war.



14:11 Uhr: Judo-Team um Erik Abramov kämpft um Bronze



Im Judo-Mixed-Wettbewerb unterlag die deutsche Auswahl mit dem Potsdamer Erik Abramov im Halbfinale den Mitfavoriten aus Japan. Bei der deutlichen 0:4-Niederlage war das Mixed-Team aus Deutschland klar unterlegen, nachdem sie sich im Viertelfinale gegen Brasilien noch im spannenden Entscheidungskampf durchgesetzt hatten.



Im Kampf um die Bronzemedaille trifft die deutsche Mannschaft ab 16 Uhr auf die Republik Korea.

13:19: Beach-Duo Ludwig/Lippmann in der Vorrunde gescheitert



Für Beachvolleyball-Star Laura Ludwig ist das fünfte Olympia-Abenteuer früh beendet. Die Berlinerin verlor mit Louisa Lippmann am Samstag gegen Daniela Alvarez/Tania Moreno aus Spanien mit 0:2 und schied nach drei Vorrunden-Partien ohne Satzgewinn aus.



Mit Partnerin Kira Walkenhorst wurde Laura Ludwig 2016 noch Olympiasiegerin und 2017 Weltmeisterin.

12:46 Uhr: Lagen-Staffel der Männer erreicht Finale, Frauen scheiden aus





Maßarbeit für das deutsche Schwimm-Quartett: Als Gesamtachter erreichen Ole Braunschweig, Luca Armbruster (beide SG Neukölln) Lucas Matzerath und Josha Salchow hauchzart das Finale der Lagen-Staffel. Die Spanier liegen an der fünften Stelle lange mit ihrer Zeit vor Deutschland, büßen auf der letzten Lage aber an Zeit ein. Im Nachhinein wird Spanien auch wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert. Das Finale steigt dann am morgigen Sonntagabend.



Für die deutschen Lagen-Frauen reichte es nicht für den Endlauf. Für Angelina Köhler (SG Neukölln), Laura Riedemann, Anna Elendt, und Nina Holt stand in der Addition nach den Vorläufen der neunte Platz zu Buche.

11:11 Uhr: Deutschland-Achter verpasst Medaille



Der Deutschland-Achter hat eine olympische Medaille verpasst. Im Finale der Regatta im Stade Nautique musste sich das einstige Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) mit Rang vier begnügen. Die Crew um Schlagmann Torben Johannesen (Hamburg) kam mit einem deutlichen Rückstand von rund sieben Sekunden auf Sieger Großbritannien ins Ziel. Platz zwei und drei gingen an die Niederlande und die USA.



Auch die Rückkehr von Mattes Schönherr (Potsdam) ins Boot, der im Hoffnungslauf zwei Tage zuvor aufgrund einer Erkrankung kurzfristig ausgefallen war, verhalf dem Olympia-Zweiten von Tokio nicht zum erhofften Coup. Noch zur Streckenhälfte durfte das Team aufgrund der knappen Abstände als Vierter auf Edelmetall hoffen. Doch im Schlussspurt wuchs der Rückstand. Am Ende hätte der Fünfte Rumänien den deutschen Achter beinahe noch überholt.



Deutschland-Achter Olympia

10:49 Uhr: Bogenschützin Kroppen scheitert im Achtelfinale



Die deutsche Bogenschützin Michelle Kroppen hat eine weitere Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Einen Tag nach Silber im Mixed an der Seite von Florian Unruh schied die Berlinerin im Achtelfinale des Einzelwettbewerbs aus. Kroppen, die im Team im Viertelfinale ausgeschieden war, unterlag am Samstagvormittag Deepika Kumari aus Indien mit 4:6.



Mixed-Partner Unruh steht ebenfalls im Einzel-Achtelfinale, sein Gegner am Sonntag ist der Brite Tom Hall.



10:05 Uhr: Ehlers/Wickler holen Gruppensieg im Beachvolleyball



Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Beachvolleyballer Nils Ehlers aus Berlin und Clemens Wickler haben sich mit dem nächsten Erfolg bei den Olympischen Spielen mit der Maximalausbeute den Gruppensieg gesichert. Die deutschen Meister setzten sich am Samstagmorgen in Paris souverän gegen die WM-Dritten Michal Bryl und Bartosz Losiak aus Polen mit 2:0 (21:19, 21:15) durch und können nun mit Rückenwind ins Achtelfinale starten.



Zuvor hatten sich Ehlers/Wickler, derzeit Weltranglisten-Dritte, in einem Tiebreak-Krimi gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert (2:1) sowie zum Auftakt gegen die Franzosen Julien Lyneel und Remi Bassereau (2:0) durchgesetzt.



Freitag, 02. August

22:45 Uhr: Basketball-Nationalmannschaft dominiert gegen Gastgeber Frankreich



Die deutschen Basketballer haben sich mit einer Galavorstellung gegen Frankreich den Gruppensieg bei den Olympischen Spielen gesichert. Der Weltmeister bezwang den Gastgeber in Lille mit 85:71 (48:27) und schloss die Vorrunde damit ungeschlagen ab. Vor 27.000 Zuschauern im ausverkauften Stade Pierre-Mauroy waren der Berliner NBA-Profi Franz Wagner und Dennis Schröder (beide 26 Punkte) die überragenden Akteure in der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert.



Auf wen die deutsche Auswahl im Viertelfinale am Dienstag in Paris trifft, entscheidet sich am späten Samstagabend. 45 Minuten nach dem letzten Vorrundenspiel zwischen Serbien und dem Südsudan (21.00 Uhr) findet in Lille die Auslosung der Viertelfinal-Partien statt.

22 Uhr: 3x3-Basketballerinnen sichern sich perfekte Ausgangslage



Die deutschen 3x3-Basketballerinnen mit der Berlinerin Svenja Brunckhorst stehen bei ihrer Olympia-Premiere kurz vor dem direkten Einzug ins Halbfinale. Mit dem 14:13 gegen Frankreich gelang dem Team der fünfte Sieg im sechsten Gruppenspiel. Damit führt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes die Vorrunden-Tabelle an. Mit einem weiteren Erfolg gegen Spanien am Samstag (18 Uhr) wäre das Direkt-Ticket für die Vorschlussrunde sicher. Die Qualifikation für die Play-In-Runde war den Deutschen schon nach dem 18:15 gegen China im ersten Spiel des Tages nicht mehr zu nehmen.

21:50 Uhr: Hockey-Herren schlagen Großbritannien



Die deutschen Hockey-Männer um Martin Zwicker vom Berliner HC gehen als Gruppensieger mit der bestmöglichen Ausgangsposition in das Viertelfinale der Olympischen Spiele. Der Weltmeister verteidigte die Spitzenposition in Gruppe A durch ein hart erkämpftes 2:1 (2:0) im abschließenden Vorrundenspiel gegen Großbritannien. Am kommenden Montag geht es in der Runde der besten Acht gegen Argentinien um das Weiterkommen.



Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning beendet die Gruppenphase mit vier Siegen aus fünf Begegnungen und ist auf der eigenen Gold-Mission auf Kurs. Auf Platz zwei des Stade Yves du-Manoir erzielte Christopher Rühr (19. und 24. Minute) die entscheidenden Treffer. Nachdem die Auswahl 2021 bei Olympia in Tokio als Vierter leer ausgegangen war, soll in Frankreich wieder Gold her. Das hatte es zuletzt 2012 gegeben.

21:10 Uhr: Diskus-Trio zieht geschlossen ins Finale ein



Das deutsche Diskus-Trio um die Olympia-Zweite Kristin Pudenz hat bei den Sommerspielen in Paris geschlossen das Finale erreicht. Die Potsdamerin Pudenz erzielte am Freitagabend im Stade de France mit 63,45 m die achtbeste Weite der Konkurrenz und überstand die Qualifikation ebenso wie Claudine Vita (Neubrandenburg/62,70) und die Leverkusenerin Marike Steinacker (62,63). Die Entscheidung im Kampf um die Medaillen fällt am Montag (20:30 Uhr).



Pudenz, Steinacker und Vita waren bereits in Tokio zu dritt an den Start gegangen. Auch damals gelang dem Trio gemeinsam der Einzug unter die besten zwölf Werferinnen.

19:49 Uhr: 400-Meter-Mixed-Staffel nicht im Finale



Die gemischte deutsche 4x400-Meter-Staffel ist nicht im Olympia-Finale dabei. Jean Paul Bredau (Potsdam), Alica Schmidt, Manuel Sanders und Eileen Demes belegten im Stade de France in 3:15,63 Minuten den siebten Platz in ihrem Vorlauf. Rang drei wäre für die direkte Endlauf Qualifikation nötig gewesen oder eine deutlich schnellere Zeit.

16:55 Uhr: Mixed-Bogenschützen im Finale



Das deutsche Mixed-Team um Michelle Kroppen und den Berliner Florian Unruh hat beim olympischen Bogenschießen die Silbermedaille gewonnen. Das Duo musste sich in Paris nach einem starken Wettkampf erst im Finale den Top-Favoriten aus Südkorea geschlagen geben. Kroppen und Unruh bescherten den deutschen Bogenschützinnen und Bogenschützen die erste Medaille bei diesen Spielen in Frankreich.



Die zwei Sportler, die auch im Einzel noch im Wettbewerb sind, hatten durch Siege gegen Kolumbien, Mexiko und die USA das Finale erreicht. Dort waren die Koreaner, die schon bei der olympischen Mixed-Premiere 2021 in Tokio Gold geholt hatten, zu stark.

14:01 Uhr: Sportschützin Eder nur auf Rang 36 in der Qualifikation



Enttäuschung für die deutschen Sportschützinnen: Josefin Eder aus Müllrose kam am Freitag als Weltranglistenfünfte auf 569 Ringe in der Qualifaktion mit der Sportpistole und belegte nur den 36. Rang. Ihre deutsche Teamkollegin Doreen Vonnekampf scheiterte als Weltmeisterin und Welt-Sportschützin des Jahres 2023 als 13. ebenfalls an der Qualifikation und verpasste mit 583 Ringen in ihrer Spezialdisziplin das Finale der besten acht.



Der Deutsche Schützenbund (DSB) wartet bei den Wettkämpfen im Schießzentrum Chateauroux weiterhin auf die erste Medaille.



Josefin Eder

13:26 Uhr: Diesch/Markfort im Mixed-Segeln auf Platz 8



Die deutschen Segler Simon Diesch (Friedrichshafen) und Anna Markfort (Verein Seglerhaus Berlin-Wannsee) haben im ersten von elf Wettfahrten der 470er Mixed-Bootsklasse den achten Platz erreicht. Es führen die Japaner Keiju OKada/Miho Yoshioka.



13:11 Uhr: Deutsche Lagen-Staffel nicht schnell genug fürs Finale



Die deutsche Mixed-Lagenstaffel hoffte nach Platz vier in ihrem Vorlauf in 3:44,75 Minuten vergeblich darauf, dass der zweite Lauf langsamer über die Bühne gehen würde. In der Addition beider Rennen reichte die Zeit des DSV-Quartetts mit Ole Braunschweig, Melvin Imoudu, Angelina Köhler und Nina Holt (alle SG Neukölln) nur für Platz neun. Rang acht hätte den Einzug ins Medaillenfinale bedeutet. Den belegte das japanische Quartett, das in 3:44,75 exakt eine halbe Sekunde schneller war als die Deutschen.

12:47 Uhr: Sprinterin Gina Lückenkemper im Halbfinale



Die Berliner Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei den Olympischen Sommerspielen nach einem ordentlichen Auftritt den Einzug ins Halbfinale geschafft. Die frühere Europameisterin lief am Freitag im Stade de France in 11,08 Sekunden im Vorlauf und kämpft nun am Samstag (19.50 Uhr) um ihren großen Traum vom olympischen Finale.



Zwölf Teilnehmerinnen waren in den Vorläufen schneller als Lückenkemper, die mit einer Saisonbestleistung von 11,04 Sekunden als Nummer 41 der Welt nach Paris gereist war. Bisher hat die Athletin vom SCC Berlin kein Finale bei Olympia oder einer WM erreichen können. Die Bestzeit der deutschen Meisterin, die in der Vorbereitung auf die Sommerspiele von einer Corona-Infektion ausgebremst wurde, steht bei 10,95 Sekunden, gelaufen bei der WM

2017 in London.

12:19 Uhr: Bogenschützen Kroppen/Unruh im Viertelfinale



Die Berliner Bogenschützen Michelle Kroppen und Florian Unruh stehen im Mixed-Wettbewerb der Olympischen Spiele in Paris im Viertelfinale. Das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) gewann am Freitag sein Achtelfinale gegen Kolumbien mit 5:4 und schießt am Nachmittag gegen Mexiko um den Einzug ins Halbfinale.



Mit Mexiko hatte Kroppen in Paris schlechte Erfahrungen gemacht. Das mexikanische Frauen-Trio schaltete die deutschen Weltmeister um Kroppen im Team-Wettbewerb im Viertelfinale aus. Unruh und Kroppen sind am Wochenende zudem noch im Einzel im Einsatz und

stehen dort im Achtelfinale.

Bogenschützen Olympia

12:01 Uhr: Schwimmerin Isabel Gose im Finale über 800 Meter Freistil



Die Berliner Schwimmerin Isabel Gose hat souverän das Finale über 800 Meter Freistil erreicht. Im Vorlauf belegte Gose mit einer Zeit von 8:20,63 Min den insgesamt fünften Platz. Zeitschnellste war erneut Katie Ledecky aus den USA, die bereits über die 1.500-Meter-Strecke Gold gewonnen hatte. Isabel Gose konnte in diesem Rennen die Bronze-Medaille erringen. Das Finale der 800 Meter Freistil steigt am Samstag um 21:10 Uhr.



11:57 Uhr: Schwergewichts-Judoka Abromov scheidet früh aus



Am Freitagvormittag scheiterte Schwergewichtler Erik Abramov (Potsdam) in der Klasse über 100 kg im Achtelfinale des Judo-Turniers an Temur Rachimow aus Tadschikistan, nachdem er in Runde eins noch den Mongolen Tsetsentsengel Odkhuu bezwungen hatte.



Damit ist auch der letzte deutsche Judoka in der letzten Einzelentscheidung der Olympischen Spiele in Paris früh ausgeschieden. Somit bleibt Silber für Miriam Butkereit in der Klasse bis 70 kg die einzige Einzelmedaille für das Team des Deutschen Judo-Bundes (DKB) bei den Sommerspielen. 2021 in Tokio hatte es noch Silber für Eduard Trippel und Bronze für Anna-Maria Wagner gegeben, die diesmal beide leer ausgingen.

Hockey Damen Olympia

11:43 Uhr: Hockey-Frauen vorzeitig im Vieterfinale durch Sieg gegen China



Die deutschen Hockey-Frauen um die Berlinerinnen Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen), Linnea Weidemann und Benedetta Wenzel (beide Berliner Hockey Club) sind vorzeitig ins Viertelfinale der Olympischen Spiele eingezogen. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich in der vorletzten Vorrundenpartie im Pariser Stade Olympique Yves-du-Manoir problemlos 4:2 (3:0) gegen China durch.



Kapitänin Nike Lorenz (12./49.) und Charlotte Stapenhorst (17./18.) selbst führten die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Freitagmorgen zum dritten Sieg in der vierten Partie bei den Sommerspielen, daran änderten auch die Treffer von Dan Wen (36.) und Zou Meirong (55.) nichts.



Damit geht es für die "Danas" im abschließenden Gruppenspiel am Samstag (19.45 Uhr) gegen den EM-Zweiten Belgien nur noch um eine gute Ausgangslage für die Runde der besten acht Mannschaften.



10:22 Uhr: Volleyball-Männer schlagen Argentinien und feiern Einzug ins Viertelfinale



Der Traum von der Medaille geht weiter: Die deutschen Volleyballer haben sich mit einer erneut starken Leistung in das Viertelfinale der Olympischen Spiele gekämpft. Angeführt von Star-Angreifer Georg Grozer setzte sich das DVV-Team im Gruppen-Finale gegen Argentinien mit 3:0 (25:13, 25:21, 25:21) durch und steht damit wie bei der letzten Teilnahme vor zwölf Jahren in der Runde der besten Acht.



Deutschland mit seinem Berliner Quartett um Tobias Krick, Moritz Reichert, Ruben Schott und Johannes Tille ließ in der Paris Arena Sud vor rund 10.000 Zuschauern am Freitagmorgen von Beginn an keine Zweifel an seiner Mission aufkommen. Vor allem Grozer lief gegen den Olympia-Dritten von Tokio wieder zu Höchstformen auf. Der 39-Jährige allein kam auf 16 Punkte und pushte sich und seine Mannschaft als emotionaler Leader immer wieder lautstark auf dem Feld.



Nach den Siegen gegen Argentinien und Japan (3:2) sowie der knappen 2:3-Niederlage im Volleyball-Krimi gegen den dreimaligen Olympiasieger USA ist Deutschland das Viertelfinal-Ticket mit sechs Punkten nicht mehr zu nehmen.



3x3 Basketballerinnen Olympia

9:25 Uhr: Deutsche 3x3-Basketballerinnen setzen starken Auftritt fort



Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind bei ihrer Olympia-Premiere weiter auf dem besten Weg in die K.-o.-Runde. Mit dem 18:15 bei der Frühschicht gegen China gelang dem Team in Paris der vierte Sieg im fünften Gruppenspiel. Damit ist für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds sogar der direkte Einzug ins Halbfinale als eines der besten beiden Mannschaften der Vorrunde möglich.



Das Team mit Svenja Brunckhorst (Alba Berlin), Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert erwischte auf dem Place de la Concorde einen guten Start, lag schnell 3:0 in Führung. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie gegen die Bronzemedaillen-Gewinnerinnen von Tokio. Am Ende setzte sich das deutsche Team mit guter Defensive und mehr Effizienz im Abschluss aber durch.



Die DBB-Auswahl hatte mit Siegen gegen die Mitfavoriten aus den USA und Kanada bereits einen starken Start ins Turnier erwischt. Schon am Abend (21.30 Uhr) steht gegen Gastgeber Frankreich die vorletzte Aufgabe in der Gruppenphase an. Zum Abschluss geht es am Samstag (18.00 Uhr) gegen die Spanierinnen.





Donnerstag, 01. August

21:50 Uhr: Beachvolleyball-Duo Ehlers/Wickler vorzeitig im Achtelfinale



Die Beachvolleyballer Nils Ehlers (Berlin) und Clemens Wickler haben bei den Olympischen Spielen vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die deutschen Meister setzten sich am Fuße des Eiffelturms nach einem Tiebreak-Krimi gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert 2:1 (16:21, 21:18, 19:17) durch.



Gewissheit brachten am Donnerstagabend Ergebnisse der Konkurrenz: Das Duo hat mit zwei Siegen aus zwei Spielen mindestens Platz zwei in der Gruppe C sicher. "Es waren geile Aktionen dabei", sagte Ehlers nach dem Schlagabtausch: "Solche Spiele hat man selten, umso doller müssen wir sie feiern. Bei so einem wichtigen Turnier das Ding noch rumreißen zu können, da bin ich stolz drauf. Geil, dass wir das am Ende drehen konnten."



Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.



Am Samstag (9 Uhr) geht es zum Abschluss der Vorrunde für Ehlers/Wickler noch gegen die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak, die sich am Abend mit 2:0 (21:15, 21:18) gegen die Franzosen Remi Bassereau/Julien Lyneel durchsetzten und dem deutschen Duo damit Schützenhilfe leisteten.

svenja-brunckhorst-basketball-olympia-paris

19:00 Uhr: Deutsche 3x3-Basketballerinnen schlagen auch Aserbaidschan



Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben sich mit zwei Siegen an einem Tag eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der K.-o.-Runde geschaffen. Auf dem Place de la Concorde siegte das Team um Svenja Brunckhorst (Alba Berlin) am Abend mit 12:8 gegen Aserbaidschan.



Einige Stunden zuvor hatten Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert bereits dank einer starken Leistung die bis dahin ungeschlagenen Kanadierinnen 19:15 bezwungen. Das mit einem Coup gegen die USA in das Turnier gestartete Quartett steht nun bei drei Siegen und einer Niederlage.

17:45 Uhr: Berliner Seglerin Büsselberg nach Auftakt auf Platz 10



Die Berliner Seglerin Julia Büsselberg ist am Donnerstagnachmittag in die olympischen Wettfahrten gestartet: Nach der ersten von insgesamt elf Fahrten belegt die 24-Jährige mit einer Gesamtwertung von 10,0 Punkten den zehnten Platz.

12:56 Uhr: Basketballerinnen stehen im Viertelfinale

Die deutschen Basketballerinnen haben bei den Olympischen Spielen auch ihr zweites Vorrundenspiel gewonnen und stehen vorzeitig im Viertelfinale. Das Überraschungsteam um den Berliner WNBA-Star Satou Sabally setzte sich in Lille gegen Japan mit 75:64 (42:36) durch und sicherte sich wie schon zuvor die Herren das Ticket für die K.-o.-Runde in Paris.



Mit 33 Punkten war Sabally von den Dallas Wings die überragende Spielerin in der deutschen Mannschaft. Auf ihre Schwester Nyara Sabally musste die Auswahl wegen einer leichten Gehirnerschütterung verzichten. Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland am Sonntag auf Topfavorit USA.

imago images 1048073897

12:46 Uhr: Gose verpasst mit Staffel das Finale

Knapp 15 Stunden nach ihrem Bronzerennen über 1.500 m Freistil hat die gebürtige Berlinerin Isabel Gose mit der Staffel das Finale bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Die 22-Jährige kam als Startschwimmerin mit dem 4x200-m-Quartett im Vorlauf auf den zehnten Rang. Nach 7:55,57 Minuten fehlten Gose, Nicole Maier (Gladbeck), Julia Mrozinski (Eschborn) und Nele Schulze (Berlin) 1,2 Sekunden für den Einzug in den Endlauf am Abend.



Zuvor war auch der Wiesbadener Artem Selin in 22,54 Sekunden als 38. bereits im Vorlauf über 50 m Freistil ausgeschieden.

10:31 Uhr: Achter zieht ins Ruder-Finale ein

Dem Deutschland-Achter ist trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Schlagmann Mattes Schönherr (Ruder-Club Potsdam) der Sprung in den Endlauf gelungen. Das deutsche Flaggschiff mit der Crew um Olaf Roggensack (Ruder-Club Tegel) und Wolf-Niclas Schröder (Ruder-Union Arkona Berlin) belegte im Hoffnungslauf Platz zwei, gehört am Samstag (11:10 Uhr) aber nicht zu den Medaillenfavoriten.



Julius Christ aus dem Zweier ohne Steuermann hatte Schönherr ersetzt, Torben Johannesen war auf die Schlagmann-Position gerückt.



Bei den vergangenen drei Sommerspielen hatte der Achter immer eine Medaille geholt (2012 Gold in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio jeweils Silber). 2008 in Peking war das Großboot zuletzt leer ausgegangen, damals verpasste der Achter sogar das Finale. Nach einem Umbruch infolge der Spiele von Tokio musste das Team zuletzt mehrere Rückschläge hinnehmen.

10:10 Uhr: Beachvolleyballer feiern weiteren Erfolg

Das deutsche Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler steht bei Olympia nach einem Comeback-Sieg vor dem Einzug ins Achtelfinale. Die favorisierten Hamburger wehrten unter dem Eiffelturm mehrere Matchbälle ab und gewannen in einem spannenden Match 16:21, 21:18, 19:17 gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert.



Wickler und der gebürtige Berliner Ehlers hatten ihr Auftaktmatch souverän gewonnen und sind in Paris Kandidaten für eine Medaille.



Im letzten Gruppenspiel am Samstag geht es gegen die letztjährigen WM-Dritten Michal Bryl/Bartosz Losiak aus Polen um den Gruppensieg. Die jeweils beiden besten Teams der sechs Gruppen und insgesamt vier Gruppendritte kommen ins Achtelfinale.

09:56 Uhr: 3x3- Basketballerinnen mit nächsten Sieg

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihren nächsten Sieg eingefahren. Das Quartett um Top-Scorerin Sonja Greinacher (8 Punkte) und Albas Managerin für Mädchen- und Frauenbasketball, Svenja Brunckhorst, gewann am Donnerstag sein frühes Spiel auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris gegen die bislang ungeschlagenen Kanadierinnen 19:15.



Bereits am Abend ist das DBB-Team erneut im Einsatz. Bei seiner Olympia-Premiere am Dienstag war dem Quartett um Greinacher, Svenja Brunkhorst, Elisa Mevius und Marie Reichert mit einem Sieg gegen die USA ein echter Paukenschlag gelungen. Auch am Mittwoch hatte sich das DBB-Team bei der knappen Niederlage gegen Australien stark geschlagen.



Um 18:30 Uhr geht es für das deutsche 3x3-Team noch gegen Aserbaidschan, das am Mittwoch wie Deutschland tags zuvor die US-Amerikanerinnen geschlagen hatte. In der Gruppenphase treten alle acht qualifizierten Mannschaft einmal gegeneinander an. Die beiden Gruppenbesten kommen direkt ins Halbfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs erreichen die Play-ins. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.

Geher Christopher Linke. (Bild: imago)

09:40 Uhr: Geher enttäuschen

Die deutschen Geher sind zum Auftakt der olympischen Leichtathletik-Wettbewerbe in Paris ohne Chance auf eine Medaille geblieben. Routinier Christopher Linke aus Potsdam belegte über 20 Kilometer Platz 19, der Berliner Leo Köpp kam auf Rang 23. Das erste Leichtathletik-Gold dieser Spiele holte Brian Daniel Pintado aus Ecuador.



Der WM-Zweite über 35 Kilometer siegte auf dem L-förmigen Rundkurs zu Füßen des Eiffelturms in 1:18:55 Stunden. Silber ging an den WM-Dritten Caio Bonfim aus Brasilien (1:19:09), Bronze an Weltmeister Álvaro Martín aus Spanien (1:19:11). Vierter wurde nach Olympia-Gold vor drei Jahren Massimo Stano aus Italien (1:19:12).



Linke hatte nach Platz fünf bei den vergangenen Spielen und der vorigen WM 1:40 Minuten Rückstand auf Pintado. Der 35-Jährige gehörte bei seiner vierten Olympia-Teilnahme lange zum hinteren Teil der stetig kleiner werdenden Spitzengruppe und ging sein Tempo. Nach rund 15 Kilometern wurde die Lücke nach ganz vorn dann doch zu groß. Der EM-Achte Köpp verlor bereits deutlich früher den Anschluss und kam 2:41 Minuten nach dem Sieger ins Ziel.



Das Rennen begann nach einem Gewitter am Morgen mit halbstündiger Verzögerung erst um 8:00 Uhr. Die Athleten hatten zwar nicht mit Hitze, aber hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen.

Mittwoch, 31. Juli

21:45 Uhr: Freistilschwimmerin Gose gewinnt Bronze

Schwimmerin Isabel Gose hat bei den Olympischen Spielen von Paris die Bronzemedaille über 1.500 Meter Freistil gewonnen. Die 22-Jährige Berlinerin musste sich in deutscher Rekordzeit von 15:41,16 Minuten nur Ausnahmeschwimmerin und Gold-Gewinnerin Katie Ledecky aus den USA und der zweitplatzierten Französin Anastasia Kirpitschnikowa geschlagen geben. Für Ledecky ist es bereits das achte Gold bei Sommerspielen.



Gose bescherte dem Team des Deutschen Schwimm-Verbandes das zweite Edelmetall bei diesen Spielen. Lukas Märtens hatte sich am Samstag zum Olympiasieger über 400 Meter Freistil gekürt. Für die dreifache WM-Medaillengewinnerin Gose war der dritte Platz bei den Sommerspielen der größte Erfolg der bisherigen Karriere.

18:47 Uhr: Hockey-Männer schlagen Niederlande und stehen im Viertelfinale

Mitfavorit geschlagen, Etappenziel erreicht: Die deutschen Hockey-Weltmeister mit Martin Zwicker vom Berliner HC haben sich bei den Olympischen Spielen vorzeitig das Viertelfinal-Ticket gesichert. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning erkämpfte sich auch ohne Kapitän Mats Grambusch im Klassiker gegen den Europameister Niederlande ein 1:0 (1:0) und ist dem anvisierten Olympia-Gold in Paris ein Stück näher gekommen.



Auf dem Nebenplatz des Stade Yves-du-Manoir entwickelte sich eine intensive Partie auf Augenhöhe. Mit dem Führungstreffer im Rücken lief Deutschland weiter mutig an und verteidigte konzentriert. Auch nach der Halbzeitpause schenkten sich die beiden Teams nichts. In der Defensive warfen sich Tom Grambusch und Co. in jeden Schuss, Torhüter Jean-Paul Danneberg musste gleich mehrere Male eingreifen. Das Spiel war weiter umkämpft.



Zuvor hatte Deutschland zwei Siege gegen Frankreich (8:2) und Südafrika (5:1) gefeiert, gegen Spanien (0:2) erhielt die Gold-Mission der DHB-Männer einen kleinen Dämpfer. Nach einem vierten Platz 2021 in Tokio strebt das DHB-Team in Paris nun wieder das Maximalziel an. Zum Abschluss geht es in der Gruppe A am Freitag (20.15 Uhr) noch gegen Großbritannien.

17.53 Uhr: 3x3- Basketballerinnen verlieren gegen Australien

Nach dem sensationellen Auftakt gegen die USA haben die deutschen 3x3-Basketballerinnen um Albas Managerin für Mädchen- und Frauenbasketball Svenja Brunckhorst bei ihrer Olympia-Premiere einen ersten Rückschlag erlitten. Auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris verlor das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Mittwoch ihr zweites Gruppenspiel mit 19:21 gegen Australien.



Tags zuvor war Top-Scorerin Sonja Greinacher (9 Punkte), Brunkhorst, Elisa Mevius und Marie Reichert ein echter Paukenschlag gelungen als sie die favorisierten USA völlig überraschend geschlagen hatten. "Wir sind hierher gekommen und wussten, dass vielleicht nicht viele auf uns setzen, aber wir wissen um unsere Stärken", sagte Brunckhorst, die bei Olympia wie Greinacher auch im klassischen Fünf gegen Fünf hätte starten können.



Nächster Gegner für das deutsche 3x3-Team ist am Donnerstag (9.30 Uhr) Kanada, trotz der ersten Niederlage ist weiter alles möglich: In der Gruppenphase treten alle acht qualifizierten Mannschaft einmal gegeneinander an. Die beiden Gruppenbesten kommen direkt ins Halbfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs erreichen die Play-ins. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.

Brunckhorst Olympia

14:30 Uhr: Hockey-Frauen holen zweiten Sieg im dritten Spiel





Die deutschen Hockey-Frauen um die Berlinerin Charlotte Stapenhorst, Linnea Weidemann und Benedetta Wenzel (beide Berliner Hockey Club) haben mit ihrem zweiten Sieg einen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Im dritten Gruppenspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg gegen Gastgeber Frankreich 5:1 (3:0) durch.



Dabei kam es nach dem ersten Viertel zu einem lautstarken Zwist, als Trainer Altenburg Nationalspielerin Anne Schröder gut hörbar für die TV-Zuschauer verbal angriff. "Anne, halt jetzt die Fresse und komm her, das nervt mich, deine Körpersprache", sagte der 43-Jährige. "Das ist von dir schlecht. Meine Güte, jetzt reiß dich zusammen."



Altenburg war sichtlich aufgebracht über das Verhalten von Schröder, die sich vor seinem Ausbruch vom Mannschaftskreis weggedreht und kurz mit dem Kopf geschüttelt hatte. Die 29-Jährige ließ die Schimpftirade des Coachs über sich ergehen und antwortete zumindest nicht hörbar.



Zum Auftakt hatte Deutschland mit 2:0 gegen Japan gewonnen und musste sich anschließend Topfavorit Niederlande mit 1:2 geschlagen geben. In den verbleibenden beiden Spielen in der Gruppe A geht es für die EM-Dritten am Freitag (10 Uhr) gegen China und am Samstag (19:45 Uhr) gegen Vize-Europameister Belgien. Vier der sechs Teams ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

13:30 Uhr: Murche nicht im Finale





Die deutschen Schützen bleiben bei den Sommerspielen in Paris hinter den Erwartungen zurück. Die Trapschützin Kathrin Murche von der SGI Frankfurt (Oder) scheiterte in den in Chateauroux ausgetragenen Wettkämpfen ebenso vorzeitig wie Maximilian Ulbrich mit dem Gewehr im Dreistellungskampf.



"Wenn man ehrlich ist, kommt man nicht hierher, um Zehnter zu werden. Deshalb ist dennoch Enttäuschung da", sagte Murche. Die 24-Jährige aus Mockritz schoss am zweiten Tag mit 25 und 24 Scheiben deutlich besser als am ersten Tag, wo sie mit einer 22er-Serie gestartet war.

Doch der gute Endspurt und Saisonbestleistung mit 119 Treffern reichte nicht mehr für das Finale. Am Ende fehlten der WM-Dritten zwei Ringe für das Ausschießen um Platz sechs.

12:50 Uhr: Maren Völz holt Bronze mit Doppelvierer





Der deutsche Doppelvierer der Frauen mit der Potsdamerin Maren Völz hat bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen. Schlagfrau Pia Greiten, Leonie Menzel, Tabea Schendekehl und Völz belegten hinter Großbritannien den Niederlanden Rang drei und sicherten dem Deutschen Ruderverband (DRV) die erste Medaille der Sommerspiele. Für das deutsche Olympia-Team ist es nach zweimal Gold der dritte Podestplatz.



Trotz einer schwierigen Saison mit krankheitsbedingten Ausfällen und sportlichen Rückschlägen präsentierte sich das Frauen-Team rechtzeitig zum olympischen Showdown in glänzender Form. Dank eines starken Endspurts konnten die Angriffe der weiteren Konkurrenten abgewehrt und Platz drei erobert werden.

Die Olympia-Siegerinnen im Doppelvierer um Maren Völz lächeln freudestrahlend über ihre Medaille

12:40 Uhr: Doppelvierer der Herren im Ruder-Finale chancenlos



Die deutschen Ruderer im Doppelvierer um Anton Finger und Moritz Wolff vom Berliner RC haben im Finale eine Medaille klar verpasst. Am ersten Finaltag der Ruder-Wettbewerbe im

Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne landete die Crew um Schlagmann Wolff mit deutlichem Rückstand auf dem fünften Platz. Gold sicherte sich bei den Männern Weltmeister Niederlande vor Italien und Polen. In Paris zählten Wolff, Tim Ole Naske, Max Appel und Anton Finger nicht zu den Medaillenkandidaten.



Vor drei Jahren in Tokio war der deutsche Vierer mit Appel und Naske im Boot nicht ins Finale gekommen, bei den vorherigen beiden Sommerspielen hatte das langjährige Erfolgsboot in anderer Besetzung jeweils Gold geholt.



Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist in Paris in sieben von 14 olympischen Bootklassen am Start und hofft auf zwei Medaillen. Für den Deutschland-Achter sowie Topfavorit Oliver Zeidler und Alexandra Föster geht es am Donnerstag um den Einzug in den Endlauf.



10:40 Uhr: Ludwig/Lippmann verlieren auch zweites Beachvolleyball-Match



Laura Ludwigs fünfte Olympia-Mission droht bereits in der Vorrunde zu enden. Die Berliner Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio unterlag gemeinsam mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann vor der spektakulären Kulisse im Schatten des Eiffelturms den Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli aus der Schweiz 0:2 (9:21, 15:21) und muss nach der zweiten

Niederlage im zweiten Spiel ums Weiterkommen bangen.



Für das deutsche Duo ist ein Sieg im abschließenden Duell mit den spanischen EM-Silbermedaillengewinnerinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno am Samstag (12 Uhr) Pflicht, um die Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren. Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.



Den Auftakt hatten Ludwig/Lippmann mit 0:2 gegen die Französinnen Alexia Richard und Lezana Placette verloren. Während es für für die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann in der französischen Hauptstadt eine Premiere ist, tritt Ludwig bereits zum fünften Mal bei den Sommerspielen an. Das Duo, das Ende 2022 in die gemeinsame Olympia-Mission gestartet war, hatte sich im Vorfeld zurückhaltend bei der Zielsetzung geäußert. Die zweifache Mutter Ludwig hatte 2016 in Rio an der Seite von Kira Walkenhorst die Goldmedaille gewonnen.

Laura Ludwig baggert den Ball im Beachvolleyball-Match bei Olympia in Paris

10:16 Uhr: Laura Lindemann verpasst Triathlon-Medaille



Nach Stürzen mit dem Rad haben die deutschen Triathletinnen um die Berlinerin Laura Lindemann bei den Olympischen Spielen in Paris die Medaillen verpasst. Bei dem tagelang umstrittenen Event kam Lindemann auf Platz acht, Lisa Tertsch wurde Neunte. Die zwei waren in jeweils aussichtsreicher Position auf den regennassen Straßen beim Radfahren gestürzt und konnten dies dann nicht mehr wettmachen.



Gold holte sich unter dem Jubel der begeisterten Zuschauer die französische Lokalmatadorin Cassandre Beaugrand vor Julie Deron aus der Schweiz und der Britin Beth Potter. Nina Eim aus Potsdam landete auf dem zwölften Rang.



Um das Event war tagelang gebangt worden, weil die Wasserwerte der Seine für das Schwimmen nicht gepasst hatten. Erst wenige Stunden vor dem Start gab es dann Grünes Licht von den Veranstaltern.

Dienstag, 30. Juli

22.57 Uhr: Deutsche Basketballer im Viertelfinale



Basketball-Weltmeister Deutschland hat bei den Olympischen Spielen vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team um Topstar Dennis Schröder gewann in Lille auch sein zweites Gruppenspiel gegen Brasilien 86:73 (40:40) und hat damit einen der ersten beiden Plätze in Gruppe B sicher. Am Freitag (21.00 Uhr) geht es gegen den ebenfalls zweimal siegreichen Gastgeber Frankreich um den Gruppensieg.



Nach einem souveränen ersten Viertel der Deutschen (22:10) kam Brasilien immer besser ins Spiel und ging sogar vor der Pause noch in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatte das deutsche Team aber schnell wieder alles im Griff. Bester Werfer auf deutscher Seite war Schröder mit 20 Punkten. Wichtige Säulen waren auch die Berliner Brüder Franz (17 Punkte) und Moritz Wagner (acht Punkte).

19.30 Uhr: Bogenschützin Kroppen steht im Achtelfinale



Bogenschützin Michelle Kroppen hat ihre Chance auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewahrt. Zwei Tage nach dem ernüchternden Viertelfinal-Aus mit der Mannschaft gewann die 28-Jährige aus Berlin am Dienstag ihre beiden ersten Duelle im Einzel und schießt am Samstag um den Einzug ins Viertelfinale.



Kroppen bezwang Giorgia Cesarini aus San Marino (7:3) und Yaylagul Ramazanova aus Aserbaidschan (6:2). Charline Schwarz (Feucht) und Florian Unruh (Berlin) schießen am Donnerstag. Die in der Qualifikation bestplatzierte deutsche Bogenschützin Kroppen ist zudem noch im Mixed an der Seite von Unruh im Einsatz.



Das deutsche Frauenteam war als amtierender Weltmeister mit großen Ambitionen nach Paris gereist. Im Viertelfinale scheiterte das Trio des Deutschen Schützenbundes (DSB) aber an Mexiko.

Bogenschützin Michelle Kroppen (Foto: IMAGO / Nordphoto)

17.50 Uhr: Deutschland schlägt USA im 3x3-Basketball der Frauen



Die deutschen 3x3-Basketballerinnen um Albas Managerin für Mädchen- und Frauenbasketball, Svenja Brunckhorst, haben bei ihrer Olympia-Premiere direkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft setzte sich zum Auftakt mit 17:13 gegen den Topfavoriten und Tokio-Olympiasieger USA auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris durch.



Nächster Gegner von Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert ist am Mittwoch (17.30) Australien. In der Gruppenphase tritt das DBB-Team gegen alle übrigen sieben Teilnehmer an. Die beiden Gruppenbesten kommen direkt ins Halbfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs erreichen die Play-ins. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.



Dass das Team in Paris dabei ist, hat es vor allem Brunckhorst, die wie Greinacher auch im klassischen Fünf gegen Fünf hätte starten können, zu verdanken. In Debrecen warf sie ihre Mannschaft beim Qualifikationsturnier im Mai in letzter Sekunde zum 19:17 gegen Gastgeber Ungarn - und damit zum Ticket für Paris. Dort wird für sie nach mehr als zehn Jahren im Nationaltrikot Schluss sein.

15:10 Uhr: Volleyballer verpassen Comeback gegen USA



Großer Kampf, trotzdem verloren: Die deutschen Volleyballer haben bei den Olympischen Spielen in Paris im zweiten Gruppenspiel den ersten Dämpfer eingesteckt - und müssen nun um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Gegen die favorisierten US-Amerikaner kämpfte sich das Team um Altmeister Georg Grozer nach einem 0:2-Rückstand noch zurück in die Partie, unterlag am Ende aber doch noch 2:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:20, 11:15).



Der dreimalige Olympiasieger USA fand in der packenden Schlussphase in der Arena Paris Sud vor rund 10.000 begeisterten Zuschauern die bessere Antwort.



Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen den Weltranglistenzweiten Japan suchte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes mit den BR-Volleys-Profis Ruben Schott, Tobias Krick, Moritz Reichert und Johannes Tille vor allem gegen die wuchtige Angriffs-Power der USA lange vergebens ein Mittel. Matthew Anderson nutzte mit seinen Schmetterbällen die Lücken in der deutschen Abwehr aus. Allein der 37-Jährige kam am Ende auf 14 Punkte, Torey Defalco steuerte beim zweiten Sieg in Serie für die USA gar 18 Zähler bei.



Trotz der Pleite: Bei der Olympia-Rückkehr nach zwölf Jahren hat das deutsche Team weiter Chancen auf das Viertelfinale. Zum Abschluss der Gruppe C kommt es am Freitag (9 Uhr) zum entscheidenden Spiel gegen Argentinien, den Olympia-Dritten von Tokio. Nur die ersten zwei Teams in den drei Vierergruppen qualifizieren sich sicher für die K.o.-Runde, dazu kommen die zwei besten Gruppendritten.

13:50 Uhr: Gose schwimmt souverän ins Finale

Die Berliner Freistilschwimmerin Isabel Gose hat ihre Medaillenchancen über 1.500 Meter untermauert. Die 22-Jährige schwamm in der La Défense Arena die viertschnellste Zeit der olympischen Vorläufe. Auf die drittplatzierte Anastasia Kirpitschnikowa aus Frankreich fehlten ihr 81 Hundertstelsekunden. Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky sollte für Gose zu stark sein, dahinter ist alles möglich.



"Ich muss gut regenerieren und dann kommt es einfach darauf an, wer taktisch am cleversten vorgeht und wer das meiste Stehvermögen hat", sagte Gose. "Natürlich ist die Medaille im Hinterkopf, aber ich will mir da einfach so ein bisschen Druck rausnehmen", erklärte sie.



Mit Blick auf Olympiasieger und Ex-Freund Lukas Märtens sagte Gose: "Lukas hat es immer schon ganz schön gesagt: Alles kann, nichts muss. Und so ist es halt tatsächlich auch. Ich versuche einfach, meine Chance zu nutzen und zu zeigen, wie hart ich gearbeitet habe." Als Achte der Vorläufe erreichte auch Leonie Märtens, die Schwester von Lukas Märtens, das Finale an diesem Mittwoch.



13:31 Uhr: Nina Mittelham scheidet dramatisch aus

Die Berliner Tischtennisspielerin Nina Mittelham hat auf dramatische Weise das Achtelfinale der Frauen verpasst. Die 27-Jährige verlor ihr Zweitrundenmatch gegen die Nordkoreanerin Pyon Song Gyong 3:4. Dabei kämpfte sich die EM-Zweite mit Schmerzen durch ihr Match, fasste sich häufig an den unteren Rücken und wurde zwischen den Sätzen von Teamarzt Toni Kass

auch mit Schmerzmitteln behandelt. Mittelham war die letzte Deutsche im Einzelturnier der Frauen.



Es gehe ihr "beschissen", sagte Mittelham hinterher: "Es ist sehr schwer zu verstehen, was da passiert ist. Ich habe super gespielt, mich super gefühlt. Dann hat es mega in meinen Rücken reingezogen. Ich kann gar nicht gerade stehen", sagte sie: "Ich hatte das Gefühl, dass, wenn nichts passiert wäre, ich das Spiel relativ klar gewinne." Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit über Art und Schwere der Verletzung geben.



12:13 Uhr: Deutsche Hockey-Auswahl gewinnt gegen Südafrika

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben nach ihrer ersten Niederlage bei den Olympischen Spielen eine starke Reaktion gezeigt. Die Mannschaft mit Martin Zwicker vom Berliner HC wurde ihrer Favoritenrolle gegen Südafrika gerecht und setzte sich am Dienstagvormittag in der Hitze von Paris souverän mit 5:1 (3:0) durch.



Gonzalo Peillat (1./39.), 2016 Olympiasieger mit Argentinien, Christopher Rühr (15.), Justus Weigand (17.) und Kapitän Mats Grambusch (58.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die am Sonntag mit 0:2 gegen Spanien verloren hatte. Das erste Spiel gegen Frankreich hatte Goldkandidat Deutschland mit 8:2 gewonnen.

10:59 Uhr: Nyara Sabally muss nach Kopftreffer aussetzen

Die Berliner Basketballerin Nyara Sabally hat am Tag nach dem Auftaktsieg gegen Belgien mit dem Training ausgesetzt. Die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty hatte sich am Montag beim 83:69 gegen den Europameister eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen und gestützt von Betreuern das Parkett verlassen müssen.



Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern muss nun ein bei Kopfverletzungen vorgeschriebenes Verfahren durchlaufen. Danach soll entschieden werden, ob sie am Donnerstag (11.00 Uhr) im richtungsweisenden Spiel gegen Japan wieder zur Verfügung steht. Mit einem weiteren Sieg könnte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits das Viertelinal-Ticket buchen.



Gegen Belgien hatte Nyara Sabally in knapp 25 Minuten 16 Punkte erzielt und damit großen Anteil am Erfolg. Für die deutschen Basketballerinnen war es das erste Spiel bei Olympischen Spielen überhaupt.



Basketballerin Nyara Sabally liegt nach einem Kopftreffer verletzt am Boden

10:49 Uhr: Auftaktsieg für Beachvolleyballer Ehlers/Wickler



Das deutsche Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler ist seiner Favoritenrolle beim olympischen Turnier im Auftaktspiel gerecht geworden. Der gebürtige Berliner Ehlers und sein Teampartner Wickler (Starnberg) besiegten unter dem Eiffelturm die Franzosen Julien Lyneel und Rémi Bassereau 21:15, 21:17. Ehlers und Wickler sind in Paris Kandidaten für eine Medaille.



Bei hohen Temperaturen und Sonnenschein waren im Stadion erneut viele französische Fans, die ihr Duo lautstark anfeuerten. Doch die Deutschen ließen sich davon nicht beirren und erspielten sich mit präzisen Angriffen schnell einen Vorsprung und gaben den im ersten Satz nicht mehr ab. Auch im zweiten Durchgang ließen die Hamburger keine echten Zweifel am Sieg aufkommen, auch wenn sie zunächst einige Matchbälle nicht nutzten.

10:31 Uhr: Keine deutsche Medaille im Mixed-Schießen (10m)



Die Sportschützin Josefin Eder aus Müllrose hat die Olympia-Medaille im Mixed, Luftpistole (10m), verpasst. Mit ihrem Teampartner Christian Reitz (Regensburg) landete Eder auf dem sechsten Platz (577). Gold holte das serbische Duo Zorana Arunovic/Damir Mikec (16 Ringe).

Montag, 29. Juli



22:18 Uhr: Auftaktniederlage im Beachvolleyball



Die gebürtige Berlinerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann von den BR Volleys sind mit einer Niederlage ins olympische Beachvolleyball-Turnier gestartet. Im Schatten des Eiffelturms verlor das deutsche Duo am Montagabend mit 0:2 gegen die Französinnen Lezana Placette und Alexia Richard.



Ludwig und Lippmann liefen von Anfang einem Rückstand hinterher und gaben den ersten Satz mit 14:21 ab. Im zweiten Durchgang mussten sie sich trotz deutlicher Steigerung und eines Satzballs mit 20:22 geschlagen geben.



Vor acht Jahren hatte Ludwig gemeinsam mit Kira Walkenhorst Olympia-Gold in Rio gewonnen. Seit Ende 2022 steht die 38-Jährige gemeinsam mit Lippmann auf dem Court.

21:15 Uhr: Deutsche Hockey-Frauen verlieren gegen die Niederlande



Trotz eines couragierten Auftritts haben die deutschen Hockey-Frauen gegen Topfavorit Niederlande die erwartete Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 2:0-Sieg gegen Japan schnupperte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg an der Überraschung, verlor sein zweites Olympia-Vorrundenspiel aber mit 1:2 (0:0).



Die Berlinerin Charlotte Stapenhorst brachte das Team in der 44. Minute in Führung. Yibbi Jansen (50.) und Marijn Veen (54.) drehten die Partie aber noch zugunsten der Niederländerinnen, die in Paris zum fünften Mal die Goldmedaille holen wollen. Nächster Gegner der deutschen Mannschaft ist am Mittwoch Gastgeber Frankreich.



Seit 20 Jahren haben die deutschen Frauen gegen die Niederlande nicht mehr gewonnen. Dennoch haben sie in Paris weiter alle Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals.

15:25 Uhr: Deutsche Basketball-Frauen starten siegreich ins olympische Turnier



Der Traumstart ist geglückt, wenn auch nicht ohne Verletzungssorgen: Die deutschen Basketballerinnen haben bei ihrer Olympia-Premiere direkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht.



Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis, um die Berliner Schwestern Satou und Nyara Sabally, der Berlinerin Alexandra Wilke und mit den Alba-Spielerinnen Theresa Simon und Marie Bertholdt, besiegte Europameister Belgien im ersten Gruppenspiel in Lille völlig überraschend, aber auch völlig verdient mit 83:69 (46:25).



Doch eine Verletzung von Nyara Sabally trübte die überragende Leistung. Die 24-Jährige vom WNBA-Team New York Liberty hatte im dritten Viertel nach einem schweren Zusammenprall mit Leonie Fiebich benommen und gestützt von zwei Betreuern das Feld verlassen müssen. Bis dahin hatte die starke Vorstellung der deutschen Korbjägerinnen, bei denen Starspielerin Satou Sabally mit 17 Punkten die beste Werferin war, im Mittelpunkt gestanden.

11:57 Uhr: Deutschland-Achter muss in den Hoffnungslauf, Doppelvierer zieht ins Finale ein



Der Deutschland-Achter hat den direkten Einzug in das olympische Finale verpasst. Nach dem ernüchternden dritten Platz im Vorlauf muss das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in den Hoffnungslauf.



Wie schon im bisherigen Saisonverlauf fuhr die Crew um Schlagmann Mattes Schönherr (Ruder-Club Potsdam), Olaf Roggensack (Ruder-Club Tegel) und Wolf-Niclas Schröder (Ruder-Union Arkona Berlin) auch im Stade Nautique östlich von Paris der Weltspitze weit hinterher. Im Ziel betrug der Rückstand auf die siegreichen Amerikaner und den WM-Zweiten aus den Niederlanden mehr als zwei Bootslängen. Nur der Sieger des Rennens buchte ein Finalticket. Im Hoffnungslauf am Donnerstag werden weitere vier Startplätze vergeben.



Das drohende vorzeitige Aus wendete der Männer-Doppelvierer ab. Anders als im Vorlauf bot das Team mit den beiden Berlinern Anton Finger und Moritz Wolff (beide Berliner Ruder-Club) aus der einstmals medaillenträchtigen Bootsklasse eine starke Vorstellung und gewann den Hoffnungslauf knapp vor der Schweiz und Norwegen. Der Sieg bescherte dem DRV nach dem Frauen-Doppelvierer den zweiten Finalplatz. Insgesamt sind sieben deutsche Boote in Paris dabei.

11:23 Uhr: Schwimmerin Köhler plädiert für mehr Wertschätzung



Schmetterling-Schwimmerin Angelina Köhler (SG Neukölln) hat nach ihrer knapp verpassten Olympia-Medaille im 100-Meter-Finale mehr Wertschätzung für Leistungen außerhalb der Podest-Ränge gefordert. "Man sieht immer nur die ganzen Medaillen und Trophäen, so wie jetzt Gold für Lukas (Märtens), da habe ich mich auch sehr gefreut", sagte die Weltmeisterin: "Man sollte aber diese vierten Plätze auch würdigen. Es steckt genauso viel Leid und Schweiß dahinter."



Einen Tag nach dem Goldrennen von Lukas Märtens über 400 Meter Freistil hatte Köhler am Sonntag als Vierte die Bronzemedaille um 21 Hundertstelsekunden verfehlt. "Nur weil kein Bronze um meinen Hals ist, heißt es nicht, dass es eine schlechte Leistung ist", sagte die 23-Jährige bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus von Paris: "Hätte mir einer vor einem Jahr gesagt, dass ich ins Finale komme und den vierten Platz hole, hätte ich dem einen Vogel gezeigt." Die Berlinerin, die nach dem Rennen bitterlich geweint hatte, gab aber auch zu, dass die Enttäuschung über das verpasste Edelmetall bei ihren ersten Sommerspielen noch immer groß sei.



"Ich wirke sehr gefasst, aber innerlich sieht es noch nicht so toll aus bei mir", verriet sie. Bei den Sommerspielen in vier Jahren in Los Angeles wolle sie "nochmal voll angreifen", sagte Köhler: "Ich hoffe, dass das dann passt und kein vierter Platz mehr wird."

Angelina Köhler

10:40 Uhr: Tischtennisspielerin Mittelham zieht in zweite Runde ein



Die EM-Zweite Nina Mittelham (ttc berlin eastside) hat beim olympischen Tischtennis-Turnier souverän die zweite Runde erreicht. Die Weltranglisten-16. siegte gegen die Australierin Minhyung Jee 4:0 und trifft nun auf die Nordkoreanerin Song Gyong Pyon.



Mittelham ist die letzte noch im Wettbewerb verbliebene deutsche Spielerin, nachdem Xiaona Shan zum Auftakt gescheitert war. Im Mixed ist Mittelham nicht mehr vertreten, dort hatte sie mit Dang Qiu ihr Erstrundenmatch verloren. Anschließend steht noch der Mannschaftswettbewerb auf dem Programm.

10:20 Uhr: Sportschützin Eder verpasst Finaleinzug im Mixed-Wettbewerb



Die deutschen Sportschützen haben bei den Olympischen Spielen in Paris eine weitere Medaillenchance vergeben. Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole verpassten die beiden deutschen Duos am Montagmorgen eine Top-4-Platzierung und den damit verbundenen Einzug in die Finals.



Josefin Eder aus Frankfurt (Oder) und Christian Reitz (Regensburg) belegten mit 577 Ringen den sechsten Platz. Reitz, der am Sonntag Fünfter im Einzel geworden war, schoss mit 293 Ringen das beste Soloergebnis aller Starter. 284 Ringe durch Eder schwächten das gemeinsame Ergebnis aber.



Doreen Vennekamp (Steinbach-Hallenberg) und Robin Walter (Reichenbach) wurden mit 576 Ringen Neunte. Walter, im Einzel Sechster, schoss 289 Ringe. Vennekamp beendete den Wettkampf mit 287 Ringen.

Sonntag, 28. Juli

21:56 Uhr:



Wieder war es ganz knapp: Auch der Potsdamer Melvin Imoudu verpasst das Podest im 100 Meter Brust Finale und landet auf dem vierten Platz (59,11 Sekunden). Teamkollege Lucas Matzerath schlug nur wenige Augenblicke nach ihm an (59,30 Sekunden).



Imoudu hatte sich erst im Nachsitzen für das Finale qualifiziert. Im direkten Duell gegen den Italiener Ludovico Blu Art Viberti setzte der 25-Jährige sich dabei mit einem Vorsprung von 21 Hundertstelsekunden durch.

20:48 Uhr:



Im ersten Olympia-Finale ihrer Karriere hat Angelina Köhler eine Medaille ganz knapp verpasst. Die Schwimmerin der SG Neukölln wurde über 100 Meter Schmetterling Vierte.



Im Pariser Stadion "La Defense" fehlten der 23-Jährigen 21 Hundertstel zur Bronze-Medaille.



Gold ging an Torri Huske (USA) vor ihrer Landsfrau, Weltrekordlerin Gretchen Walsh, und der Chinesin Zhang Yufei-

18:26 Uhr: Rückschlag für die Hockey-Männer



Nach dem furiosen Auftaktsieg der deutschen Mannschaft am Samstag gegen Frankreich (8:2) musste das Team um Martin Zwicker vom Berliner HC und den beiden Exil-Berlinern Johannes Große und Thies Prinz nun die erste Niederlage einstecken.



Gegen Spanien unterlagen die Deutschen mit 0:2 nach Toren von Jose Maria Basterra (32.) und Pepe Cunill (53.). Die Hockey-Männer, die mit großen Medaillenambitionen angereist sind, treffen im nächsten Gruppenspiel am Dienstag um 10:30 Uhr auf Südafrika.



13:13 Uhr: Erstrunden-Aus für Boxerin Maxi Klötzer



Boxerin Maxi Klötzer ist bereits in der ersten Runde des olympischen Turniers ausgeschieden. Im Halbfliegengewicht (bis 50 Kilogramm) unterlag die 23 Jahre alte Boxerin aus Frankfurt (Oder) der Weltmeisterin Zareen Nikhat aus Indien deutlich mit 0:5 (26:29, 27:28, 26:29, 27:28, 27:28).



Klötzer war als einzige deutsche Boxerin zu den Spielen nach Paris gereist und die erst zweite deutsche Boxerin bei Olympischen Spielen überhaupt.

imago images 1047867917

12:14 Uhr: Schwimmer Ole Braunschweig scheitert im Vorlauf



Für den Berliner Schwimmer Ole Braunschweig ist über 100 Meter Rücken bereits nach den Vorläufen Schluss. Seine Zeit von 53,95 Sekunden reichte nur für den 18. Platz.

11:55 Uhr: Deutsche Hockeyfrauen mit Auftaktsieg gegen Japan



Die deutsche Hockeynationalmannschaft der Frauen ist mit einem Erfolg in das olympische Turnier gestartet. Das Team um die Berlinerinnen Linnea Weidemann und Benedetta Wenzel (beide Berliner HC) sowie Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen) schlug die japanische Auswahl mit 2:0, tat sich allerdings schwer und ließ etliche Chancen liegen.



Stapenhorst erzielte nach zwölf Minuten den deutschen Führungstreffer, Kapitänin Nike Lorenz sorgte kurz vor Schluss für den Endstand (56.). Bereits am Montag geht es für die DHB-Auswahl mit einer denkbar schweren Aufgabe weiter. Dann steht um 19:45 Uhr die Partie gegen den Olympiasieger von Tokio 2021, die Niederlande, auf dem Programm.

Samstag, 27. Juli

22:40 Uhr: Imoudu sichert sich im Stechen Platz im 100-Meter-Brust-Endlauf



Ein starker deutscher Schwimmtag wird mit dem erfolgreichen Finaleinzug von Europameister Melvin Imoudu im Swim-off gekrönt. In 59,69 Sekunden siegt der Potsdamer im Stechen gegen den Italiener Ludovico Blu Art Viberti (59,90). Er sichert sich damit den letzten Finalplatz. Mit Imoudu und Lucas Matzerath stehen zwei deutsche Athleten im olympischen 100-Meter-Brust-Endlauf.

Melvin Imoudu 474705727

21:05 Uhr: Gose schwimmt deutschen Rekord



Die gebürtige Berlinerin Isabel Gose (startet inzwischen für den SC Magdeburg) hat im Finale über 400 Meter Freistil ein gutes Rennen abgeliefert. Gose wurde Fünfte und schwamm dabei in 4:02,14 Minuten einen neuen Deutschen Rekord.



In den Kampf um die Medaillen konnte Gose nicht eingreifen, Gold gewann Ariarne Titmus aus Australien vor Summer McIntosh aus Kanada und Katie Ledecky aus den USA.



Bei den Männern gewann in der Abendsession der Magdeburger Lukas Märtens die erste Goldmedaille für das deutsche Team in Paris. Er siegte über 400 Meter Freistil. Märtens ist damit der erste deutsche Schwimm-Olympiasieger im Becken seit Michael Groß 1988.

18:45 Uhr: Hockey-Herren dominieren Gastgeber Frankreich



Die deutschen Hockey-Herren mit den (Exil-)Berlinern Martin Zwicker, Thies Prinz und Johannes Große (beide inzwischen in Köln aktiv) gewannen ihr Auftaktspiel souverän mit 8:2 (5:1) gegen Frankreich. Die Tore erzielten Justus Weigand (1.), Christopher Rühr (7. Minute), Thies Prinz (19.), Mats Grambusch (21.), Tom Grambusch (22.), Niklas Wellen (33./49.) und erneut Weigand (44.). Für Frankreich trafen Charles Masson (15.) und Victor Charlet (59.).



Die Franzosen waren dem deutschen Team hoffnungslos unterlegen. Die deutschen Hockey-Herren hatten bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio Platz vier erreicht und die Medaillen damit knapp verpasst. Letztmals Gold gewann die Nationalmannschaft bei den Spielen in London 2012.

18:10 Uhr: Schachmann Neunter in verregnetem Zeitfahren



Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann ist im olympischen Zeitfahren im Rennradsport auf Platz neun gefahren. Bei schwierigen Bedingungen auf regennassen und äußerst rutschigen Straßen in Paris fuhr Schachmann ein gutes Rennen. Viele andere Starter (und Starterinnen bei den Frauen) waren zu Fall gekommen. Schachmann hingegen gewöhnte sich im Laufe des Rennens immer mehr an die Bedingungen und konnte im zweiten Teil des Rennens noch einige Plätze gut machen.



Olympiasieger wurde der Tour-de-France-Dritte Remco Evenepoel aus Belgien, er gewann vor dem Italiener Filippo Ganna und seinem Landsmann Wout van Aert. Schachmann war der einzige deutsche Starter bei den Männern. Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien war nicht am Start, er hatte kurzfristig für die Olympischen Spiele abgesagt.

Wagner

15:20 Uhr: Franz Wagner führt deutsche Basketballer zum Auftaktsieg



Die deutsche Basketballnationalmannschaft der Männer hat ihr Auftaktspiel gegen Japan mit 97:77 (52:44) gewonnen. Bester Werfer des Weltmeister-Teams war der Berliner Franz Wagner mit 22 Punkten. Der NBA-Profi von den Orlando Magic stand auch die zweitmeisten Minuten auf dem Parkett - nur Teamkapitän Dennis Schröder spielte noch länger.



Auch Bruder Moritz Wagner überzeugte beim Auftaktsieg ins olympische Turnier, mit 15 Punkten und fünf Rebounds. Der ehemalige Alba-Kapitän Johannes Thiemann, der nach den Spielen nach Japan wechseln wird, spielte mit sieben Punkten und einem Rebound ebenfalls eine wichtige Rolle. Nächster Gegner der Deutschen ist am Dienstag Brasilien, anschließend geht es zum Abschluss der Gruppenphase gegen Gastgeber Frankreich.

15:00 Uhr: Dauser glänzt nach Verletzung am Barren



Der langjährige Berliner Lukas Dauser hat beim Auftakt der Turn-Wettbewerbe in Paris überzeugt. Dauser zeigte an seinem Spezialgerät, dem Barren, mit 15,166 Punkten einen Top-Wettkampf und hat als zwischenzeitlicher Erster beste Aussichten aufs Einzelfinale.



Dauser hatte vor fünf Wochen eine Oberarmverletzung erlitten, deshalb war nicht klar, in welcher Form er sich bei den Olympischen Spielen würde präsentieren können. Er turnte neben dem Barren nur noch am Boden. Das Team, zu dem neben Dauser noch Andreas Toba, Nils Dunkel, Pascal Brendel und Timo Eder gehören, steht nach der ersten von drei Ausscheidungen auf dem vierten Platz und hat damit auch gute Chancen aufs Team-Finale.

Dauser

13:56: Schützin Josefin Eder früh ausgeschieden



Für Josefin Eder ist der Wettbewerb mit der Luftpistole frühzeitig beendet. Die Schützin als Müllrose verpasste als 30. der Qualifiikation das Finale am Sonntag deutlich.

13:15 Uhr: Ruder-Doppelvierer der Frauen souverän im Finale



Der deutsche Ruder-Doppelvierer der Frauen hat sich souverän für das Olympische Finale qualifiziert. Im Boot sitzen die Berlinerin Pia Greiten und die Potsdamerin Maren Völz, gemeinsam mit Leonie Menzel und Tabea Schendekehl (beide aus Dortmund). Das deutsche Team hat mit dem überzeugenden Vorlauf seine Medaillen-Ambitionen untermauert. Nur die Mitfavoritinnen aus Großbritannien fuhren eine schnellere Zeit. Die deutschen Frauen sicherten sich mit einem Schlussspurt den zweiten Platz vor der Schweiz.

13:00 Uhr: Schwimmer Imoudu und Köhler im Halbfinale



Der Potsdamer Schwimmer Melvin Imoudu hat über 100 Meter Brust das Halbfinale erreicht. Imoudu qualifizierte sich als Siebter für die nächste Runde. Auch die Berliner Weltmeisterin Angelina Köhler zog über 100 Meter Schmetterling ins Halbfinale ein.



Die gebürtige Berlinerin Isabel Gose (startet inzwischen für den SC Magdeburg) erreichte über 400 Meter Freistil schon das Finale. Als Halbfinal-Achte ist Gose dort aber krasse Außenseiterin. Mit Rekordweltmeisterin Katie Ledecky (USA), Tokio-Olympiasiegerin Ariarne Titmus (Australien) und Kanadas Jungstar Summer McIntosh sind die 400 Meter das vielleicht am stärksten besetzte Frauenrennen in Paris. "Das wird ein sehr, sehr hartes Rennen", sagte Gose.



Ebenfalls bereits fürs Finale qualifiziert ist die 4x100-Meter-Freistilstaffel der Männer, mit dem Berliner Luca Nik Armbruster. Die Staffel schwamm in ihrem Vorlauf sogar einen deutschen Rekord und schaffte mit 3:13:15 Minuten knapp, als Achte, den Einzug ins Finale.

12:20 Uhr: Synchronspringerin Hentschel Sechste



Die Berliner Wasserspringerin Lena Hentschel landete im Synchronwettbewerb vom Drei-Meter-Brett mit ihrer Partnerin Jette Müller (Rostock) auf Rang sechs. Im ersten Wassersprung-Finale dieser Olympischen Spiele lagen die beiden zunächst noch auf Medaillenkurs. Am Ende konnten sie aber nicht mit den Top-Nationen mithalten. Gold ging nach China, Silber holten die US-Amerikanerinnen, Bronze sicherte sich Großbritannien.



Für das deutsche Duo war der sechste Platz ein Ergebnis im erwartbaren Rahmen. Nach dem Finale sagte Lena Hentschel, sie sei nicht enttäuscht. Im Gegenteil: "Wir sind stolz aufeinander. Nach der kurzen Zeit, die wir seit November zusammen springen, sind wir mit einem persönlichen Bestwert aus diesem olympischen Finale rausgegangen", so Hentschel. Für ihre erst 20 Jahre alte Synchronpartnerin Müller war es der erste olympische Wettkampf. die drei Jahre ältere Hentschel gewann 2021 in Tokio bereits Bronze.

Hentschel

11:30 Uhr: Volleyball-Männer besiegen Japan



Die deutsche Volleyballnationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Das Team um die vier BR-Volleys-Profis Tobias Krick, Moritz Reichert, Ruben Schott und Johannes Tille besiegte Japan überraschend mit 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12).



Schott und Krick bekamen zu Spielbeginn das Vertrauen von Nationaltrainer Michal Winiarski. Mit den ehemaligen Volleys-Profis Anton Brehme und Julian Zenger waren zwei weitere Spieler mit Hauptstadt-Vergangenheit von Beginn an auf dem Parkett. Auch der gebürtige Berliner Christian Fromm gehört zum Team in Paris. Deutschland gewann den ersten Satz überzeugend, angeführt von einem überragenden Georg Grozer. Anschließend wurde das Spiel ausgeglichener, die Entscheidung fiel schließlich im Tie-Break.

Samstag, 27. Juli

Die Olympischen Spiele sind offiziell eröffnet. Auch aus Berlin und Brandenburg sind zahlreiche Athletinnen und Athleten dabei. Hier finden Sie eine Übersicht über die aussichtsreichsten Starterinnen und Starter aus unserer Region und hier den Zeitplan.

