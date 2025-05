Olympia-Bewerbung vorgestellt Berlin will Beachvolleyball am Brandenburger Tor Stand: 27.05.2025 15:55 Uhr

Gemeinsam mit vier weiteren Bundesländern hat Berlin am Dienstag das Grobkonzept für eine Olympia-Bewerbung vorgestellt. Darin gibt es auch erste Pläne, wo die Wettkämpfe stattfinden würden.

Im Rahmen seiner Olympia-Bewerbung plant Berlin die Ausrichtung populärer Wettkämpfe an Wahrzeichen der Stadt. So sollen die Partien der Beachvolleyballer im Zentrum am Brandenburger Tor stattfinden, wie Sportsenatorin Iris Spranger bei der Vorstellung des Grobkonzepts am Dienstag erklärte.



Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlangführen, Rugby-Spiele wären im dann neuen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark geplant. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen.

"Berlin+" soll Olympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen

Gemeinsam mit seinen vier Partnern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen. "Berlin+" heißt das Konzept, das die Hauptstadt als Hauptaustragungsort vorsieht. Offen blieb weiter, ob man sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt.



Berlin habe eine Strahlkraft wie keine andere deutsche Stadt, zeigt sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auf der Pressekonferenz im Olympiastadion selbstbewusst. Zumal Berlin nicht alleine antritt: Mit den vier weiteren Bundesländern habe man starke Partner. Wegner verspricht nachhaltige Spiele und ein Investitionsprogramm, von dem der gesamte Nordosten Deutschlands profitieren werde.

Brandenburg unterstützt mit Regattastrecke

Große Unterstützung kommt vom direkten Nachbarn: Der Brandenburger Landtag habe sich einstimmig hinter die Bewerbung gestellt, erklärt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Sein Bundesland würde sich gerne mit der Regattastrecke in Brandenburg/Havel beteiligen, während Kiel und Rostock ihre Erfahrung als Austragungsorte von Segelwettbewerben ins Feld führen.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesing (SPD) spricht vom großen Traum Olympia. Und sie sagt: "Nur wer an den Start geht, kann auch im Ziel einlaufen." Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, betont, bei Olympia gehe es nicht nur um Sport, sondern auch um Frieden und Fairness. Für Sachsens Innen- und Sportminister Armin Schuster (CDU), der für Leipzig als Wettkampfstandort wirbt, sind olympische und paralympische Spiele angeführt von Berlin ein "deutsches Gemeinschaftswerk".

Es gibt schon Gegenwind

Eine Bewerbung um Olympische Spiele und Paralympics planen neben Berlin noch München, Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit der Region Rhein und Ruhr. Die jeweiligen Bewerbungskonzepte werden bis Ende September vom Deutschen Olympischen Sportbund geprüft. Die finale Entscheidung über den deutschen Bewerber soll bis Herbst 2026 getroffen und dann noch von den DOSB-Mitgliedern abgesegnet werden.



Es gibt allerdings auch schon Gegenwind gegen die Berliner Bewerbung. Die Initiative "NOlympia Berlin" will Olympische Spiele in der Hauptstadt verhindern und kündigte ein Volksbegehren gegen die Austragung der Spiele an. Für einen erfolgreichen Antrag braucht es 20.000 Unterschriften. In einem zweiten Schritt müssten dann etwa 170.000 Berliner gegen das Vorhaben stimmen - danach käme es zum Volksentscheid.

