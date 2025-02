Niederlage in der Euroleague Offensivflaute in der Euroleague: Alba Berlins Basketballer chancenlos bei Zalgiris Kaunas Stand: 04.02.2025 21:46 Uhr

Eine knappe Woche nach dem Erfolg im Kellerduell bei Maccabi Tel Aviv hat Alba Berlin in der Basketball-Euroleague eine klare Niederlage kassiert. Das Tabellenschlusslicht war bei Zalgiris Kaunas in Litauen chancenlos und musste sich am Dienstagabend mit 53:73 (22:37) geschlagen geben.



Erst am vergangenen Sonntag hatte das Team in der Bundesliga nach Verlängerung bei Double-Gewinner Bayern München verloren.

Keinerlei offensive Gefahr

Die Mannschaft von Cheftrainer Israel Gonzalez geriet schon im ersten Viertel durch einen 0:9-Negativlauf zum 8:21 (9. Minute) deutlich ins Hintertreffen und schaffte es im weiteren Spielverlauf nie mehr, wieder heranzukommen.



Besonders offensiv taten sich die weiterhin stark von Verletzungen geplagten Berliner in Litauen am Dienstagabend ungemein schwer. Ein Paradebeispiel hierfür: Erst Mitte des dritten Viertels traf Wurfspezialist Matt Thomas Albas einen ersten Dreier. Es war der 17. Versuch der Berliner. Zuvor waren die Gäste mit nur 22 Punkten in die Halbzeitpause gegangen.



Topscorer der Berliner waren der insgesamt unglücklich agierende Matteo Spagnolo, Yanni Wetzell und Matt Thomas mit jeweils zehn Punkten. Nach 25 Spieltagen steht Alba bei einer 4:21-Bilanz weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der Euroleague. Die Play-offs in der europäischen Beletage des Basketballs sind für die Berliner schon jetzt nicht mehr erreichbar.

Sendung: rbb24 Inforadio, 04.02.2025, 21:15 Uhr