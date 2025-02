Fußball-Bundesliga Niederlage in Berufungsprozess: Union Berlin verliert Punkt gegen Bochum Stand: 28.02.2025 19:02 Uhr

Im Berufungsprozess zum Feuerzeug-Eklat im Spiel des 1. FC Union gegen den VfL Bochum hat das DFB-Bundesgericht das Urteil aus erster Instanz bestätigt. Die Partie wird damit für Bochum gewertet. Eine weitere Berufung wäre noch möglich.

Das Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga wird mit 2:0 für die Gäste gewertet. Das entschied das DFB-Bundesgericht im Berufungsprozess am Freitag in Frankfurt/Main und bestätigte somit das Urteil aus erster Instanz.



In dem Duell beider Teams war Bochum-Torhüter Patrick Drewes kurz vor Schluss beim Spielstand von 1:1 von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden. Das Spiel wurde zwar nach fast 30-minütiger Unterbrechung fortgesetzt - aber ohne den Torhüter und mit einem "Nichtangriffspakt" beider Teams. Die Bochumer hatten daraufhin Protest gegen das Ergebnis vor dem DFB-Sportgericht eingelegt und die Partie am grünen Tisch gewonnen. Das Spiel wurde 2:0 für die Gäste gewertet, weil Bochum nach Ansicht des Sportgerichts irregulär geschwächt wurde. Dagegen war Union in Berufung gegangen, verlor nun aber den Prozess vor dem DFB-Bundesgericht.



Innerhalb des DFB ist das Bundesgericht die letzte Instanz. Eine weitere Berufung wäre vor dem Ständigen Neutralen Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften möglich.

"Die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters muss unantastbar sein" Union Berlin wehrt sich gegen die Umwertung des Spiels gegen Bochum. Im Interview spricht Sportrechtler Paul Lambertz über die Tragweite des Falls und erklärt, warum ein Urteil gegen Union "schlimmer für den Fußball als der Videoschiedsrichter" wäre. Union Berlin wehrt sich gegen die Umwertung des Spiels gegen Bochum. Im Interview spricht Sportrechtler Paul Lambertz über die Tragweite des Falls und erklärt, warum ein Urteil gegen Union "schlimmer für den Fußball als der Videoschiedsrichter" wäre. mehr

Urteil beeinflusst Abstiegskampf

Neben Union hatten gegen das Urteil in erster Instanz auch Holstein Kiel und der FC St. Pauli Einspruch eingelegt, da sie direkte Konkurrenten des VfL Bochum im Abstiegskampf und von der Entscheidung somit indirekt betroffen sind.



Das DFB-Bundesgericht unter dem Vorsitz von Oskar Riedmeyer hatte die Berufungen der beiden norddeutschen Bundesligisten allerdings zum Auftakt der Verhandlung für unzulässig erklärt. Ein berechtigtes Interesse könne jeder Verein haben, so der Richter. Man habe geprüft, wann ein "unmittelbares" Interesse bestehe. Der Kreis der Vereine könne aber nicht zu groß gezogen werden. "Dies wäre ein nicht praktikabler Weg", hieß es zur Begründung weiter.



Bochums Anwalt Christoph Schickhardt sagte in die Richtung der Rechtsvertretung von Kiel und St. Pauli: "Hören Sie auf mit Moral und sportliche Integrität - Ihnen geht es doch nur um die Punkte." Am letzten Spieltag empfängt St. Pauli die Bochumer - womöglich zu einem Endspiel um den Klassenverbleib.



Durch die Spielwertung für den VfL klettern die Bochumer in der aktuellen Tabelle auf den Relegationsplatz. Union verbleibt zwar trotz des Punktverlustes zunächst auf dem 13. Platz, rutscht aber zugleich wieder in größere Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz schmilzt bei noch elf ausstehenden Saisonspielen von neun auf sechs Zähler.

Das war passiert

Bei dem Spiel am 14. Dezember zwischen Union und Bochum im Stadion An der Alten Försterei war Gäste-Torhüter Patrick Drewes in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte von einem Feuerzeug am Kopf touchiert worden, das aus der Berliner Fankurve geflogen war.



Schiedsrichter Martin Petersen hatte das Spiel daraufhin beim Ergebnis von 1:1 für rund 30 Minuten unterbrochen, bevor Bochum zu neunt auf den Platz zurückkehrte, da der Keeper nach Vereinsangaben nicht mehr weiterspielen konnte, das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war und Mittelfeldspieler Koji Miyoshi früh in der Partie die rote Karte gesehen hatte. Stürmer Philipp Hofmann ging für Drewes ins Tor.



Union Berlin und der VfL Bochum einigten sich auf einen "Nichtangriffspakt" und spielten die verbleibende Zeit ohne Offensivaktionen runter. Das Spiel endete regulär mit dem 1:1-Unentschieden.

Sendung: Der Tag, 28.02.2025, 19:15 Uhr