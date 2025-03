Regionalliga Nordost Neuer BFC-Geschäftsführer: Alushis Visionen für den Erfolg Stand: 15.03.2025 11:16 Uhr

Inmitten einer enttäuschenden Saison hat Ex-Zweitliga-Profi Enis Alushi als Geschäftsführer beim BFC Dynamo übernommen. Kann er den ambitionierten Regionalligisten zurück in die Spur führen? Und wie will er das tun? Von Shea Westhoff

Wer eine Ahnung davon bekommen will, was Enis Alushi mit dem BFC Dynamo vorhat, sollte aufmerksam sein, wenn Alushi über seine Vergangenheit als aktiver Profi spricht: "Ich habe es geliebt, den Ball am Fuß zu haben. Ich habe es geliebt, das Spiel zu dirigieren und den Gegner zu dominieren", sagt der neue Geschäftsführer des Berliner Fußball-Regionalligisten. Seinen Aufgabenbereich sieht Alushi unter anderem darin, "Spieler zu selektieren", die dieser Spielweise entsprechen.



Gegner dominieren? Liebe zum ballorientierten Spiel? - Das sind Attribute, die der gegenwärtige Fußball der Hohenschönhausener nicht wirklich hergibt. Zwei neuerliche Pleiten, ein Remis und der Absturz ins graue Tabellenmittelfeld setzten zuletzt hinter eine bereits misslungene Spielzeit ein weiteres Ausrufezeichen. Mithilfe der Expertise Alushis erhofft sich der Klub nun einen langfristigen Kurswechsel.

Neue Fußball-DNA

Der gebürtige Kosovare (sechs Länderspiele) war als Profi unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern und den FC St. Pauli aktiv. Seine persönlich erfolgreichste Zeit erlebte er beim SC Paderborn (2008-12), wo er als Strippenzieher im Mittelfeld zum Aufstieg der Ostwestfalen in die 2. Liga beitrug und in der darauffolgenden Saison im System von Trainer André Schubert zudem eine zentrale Säule bildete. Auf einem überraschenden fünften Platz beendete der Neuling die Spielzeit.



Seine damalige Interpretation des Fußballs soll künftig auch die DNA des BFC-Spiels ausmachen: "Ich möchte Ballbesitzfußball spielen, ich möchte den Ball in den eigenen Reihen halten, ich möchte immer den spielerischen Ansatz wählen, ich will keine unkontrollierten Aktionen von hinten heraus haben, sondern unsere Spieler müssen immer die spielerische Lösung favorisieren und die Aktionen von hinten aufbauen", sagt Alushi. In Dennis Kutrieb sieht er dafür den richtigen Trainer. "Er hat denselben spielerischen Ansatz, wir haben dieselbe spielerische Idee, von daher passt das", sagt Alushi, der seit Januar in der Geschäftsführung Sport die Richtung vorgibt.



Der bisherige Sportliche Leiter, Angelo Vier, habe seinen im Sommer auslaufenden Vertrag aus beruflichen Gründen nicht verlängert, hatte der Klub zu Jahresbeginn mitgeteilt. Doch bis zu Viers Vertragsende sind es noch ein paar Monate, in denen sich beide, wie Alushi betont, "über alles austauschen": die aktuelle Lage, potenzielle Neuzugänge, die Ausrichtung.

Jugendarbeit soll gestärkt werden

Erst seit zwei Monaten ist der 39-Jährige beim BFC Dynamo im Amt. Vorher fungierte Alushi zeitweise als Spieleragent, beriet dabei etwa den ehemaligen Bundesligaprofi Kyriakos Papadopoulos (u.a. Schalke 04, Bayer Leverkusen). Doch nun, nach wenigen Wochen bereits, äußert Alushi klare Ideen, wie er den Verein wieder auf Kurs und zurück ins Rennen um die Aufstiegsplätze führen will.

Den Trainerstab wolle er erweitern, sagt der vierfache Familienvater und Ehemann der einstigen Nationalspielerin Fatmire Alushi (ehemals Bajramaj). Außerdem solle die klubeigene Jugendarbeit gestärkt werden, indem diese näher an den Profibetrieb angebunden wird. Unter anderem sei "ein monatliches Talente-Training" eingeführt worden mit den vielversprechendsten Spielern der U16 bis U19.

Ziel: Landespokalsieg

Während es in der Regionalliga nichts mehr zu holen gibt, sieht es im Landespokal anders aus. Dort steht der Verein im Viertelfinale (bei SD Croatia, 23. März). Ziel sei es, diesen Pokal möglichst zu gewinnen, sagt Alushi, um in der kommenden Saison in den DFB-Pokal zu rutschen.



Einen Kaderumbruch im Sommer plane er indes nicht. Aber das hänge auch von den Spielern ab. "Wenn sie nicht performen, wird der Kaderumbruch groß sein. Wenn sie performen, dann arbeite ich gerne mit jedem weiterhin zusammen", stellt Alushi klar. Einen Wunschkader der Zukunft kann er deutlich formulieren, und gibt damit gleichzeitig den aktuellen Spielern ein klares Anforderungsprofil mit, welches erneut nach seiner persönlichen Interpretation des Spiels klingt: "Wir wollen mutige Jungs im Team haben, die spielerische Lösungen favorisieren und nicht aus Druck heraus lange Bälle schlagen." Alushi fordert Geschwindigkeit, Aggressivität, Laufbereitschaft.



Und dann formuliert er einen hohen Anspruch, der wie eine Vision für den BFC Dynamo klingt: "Wir brauchen Jungs, die für den Verein alles geben, damit die ganze Liga sagen kann: 'Es ist brutal unangenehm, beim BFC zu spielen, weil sie nie aufgeben und immer ackern'."

