Medienbericht Nenad Bjelica bleibt offenbar Trainer beim 1. FC Union

Nenad Bjelica bleibt offenbar Trainer beim 1. FC Union

Nenad Bjelica bleibt offenbar trotz seiner Sperre wegen einer Handgreiflichkeit gegen Leroy Sane Trainer des 1. FC Union. Das bestätigte Vereinspräsident Dirk Zingler der Berliner Zeitung.



Fußball-Bundesligist Union Berlin hatte am Freitagvormittag die geplante Pressekonferenz um einen Tag verschoben und damit für weitere Spekulationen über die Zukunft des Trainers gesorgt.

Vertragsstrafe für Bjelica

Union-Präsident Dirk Zingler kritisierte die Aktion seines Trainers deutlich: "Ein Trainer muss auch in so einer Situation souverän bleiben und darf sich nicht zu einem unsportlichen Verhalten hinreißen lassen." Bjelica sei seiner Vorbildwirkung nicht gerecht geworden. Dies habe der Verein "im Rahmen seines Vertrages deutlich sanktioniert."



Im Bezug auf das Spiel gegen Darmstadt 98, sagte Zingler: "Es bedeutet, dass er die Mannschaft in diesem Spiel, dazu kommen zwei weitere, nicht betreuen kann, und das ist natürlich nicht hilfreich." Von seinen Führungskräften erwarte er, dass sie im Abstiegskampf die Nerven behalten.

Wer die Mannschaft am Sonntag betreut, ist noch unklar. Deshalb wurde auch die Pressekonferenz verschoben. Man wolle die Abläufe rund um das Spiel am Sonntag in Ruhe besprechen, um dann alle Fragen beantworten zu können, hieß es. Union teilte nicht mit, wer an der Pressekonferenz teilnimmt.



Bjelica hatte am Mittwoch im Nachholspiel bei Rekordmeister Bayern München Nationalspieler Leroy Sané bei einer Auseinandersetzung an der Seitenlinie ins Gesicht gegriffen. Er sah daraufhin die Rote Karte. Am Donnerstag war er vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für drei Spiele gesperrt worden.



Als Vertreter kommen seine Co-Trainer Nino Bule, Danijel Jumic und Marie-Louise Eta infrage. Die 32 Jahre alte Eta wäre die erste Frau, die bei einem Fußball-Bundesligaspiel der Männer als Cheftrainerin agieren würde.

