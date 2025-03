Nach Spiel in Saarbrücken Nach Spiel in Saarbrücken: Energie-Fanbus soll von Vermummten angegriffen worden sein Stand: 10.03.2025 13:31 Uhr

Unbekannte sollen Fans vom FC Energie Cottbus angegriffen und teilweise schwer verletzt haben. Das hat der Fußball-Drittligist am Montag auf seiner Internetseite mitgeteilt.



Der Vorfall ereignete sich laut Energie am Samstagabend. Auf der Heimreise vom Auswärtsspiel in Saarbrücken (1:2) sei ein Reisebus mit Energie-Fans auf einem Rastplatz bei Bad Hersfeld in Hessen überfallen worden. Im Bus sollen laut Verein auch Frauen und Kinder gewesen seien.

Auf der Internetseite ist die Rede von rund 30 Angreifern mit schwarz-gelben Fanutensilien, die teilweise vermummt gewesen seien. Mehr als zehn Personen wurden laut Energie verletzt, einige von ihnen schwer. Vier Fans seien in Krankenhäuser gekommen. Einer habe einen Nasen- und Jochbeinbruch, eine andere Person innere Verletzungen erlitten.



Die Polizei in Hessen ermittelt zu dem Fall. Das bestätigte eine Sprecherin rbb|24 auf Nachfrage.

Sendung: Antenne Brandenburg, 10.03.2025, 13:30 Uhr