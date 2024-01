Nach Corona-Erkrankung Nach Corona-Erkrankung: Reese vor Rückkehr ins Hertha- Mannschaftstraining Stand: 23.01.2024 16:57 Uhr

Fabian Reese steht vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining von Hertha BSC. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstnachmittag mit. Demnach hätten sich die gesundheitlichen Werte des Flügelangreifers deutlich verbessert. "Unsere medizinische Abteilung ist optimistisch, dass unser Offensivspieler zeitnah wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann", heißt es auf der Vereinshomepage.

Reese fehlt Hertha bereits seit Mitte Dezember 2023. Offiziell gab der Verein einen Infekt als Ausfallgrund an. Nachdem der 26-Jährige diesen überstanden hatte, erlaubten schlechte Blutwerte eine Rückkehr ins Training nicht. Reese verpasste in Zuge dessen auch das Wintertrainingslager in Spanien. Derzeit trainiert der Sommerneuzugang individuell.



Reese hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling und Leistungsträger bei der "alten Dame" entwickelt. In bislang 19 Pflichtspielen erzielte er sieben Tore und bereitete zehn weitere vor. Sein Vertrag ist bis Sommer 2026 gültig.

