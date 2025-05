Nach Abschied aus Bremen Nach Abschied von Werder Bremen: Oliver Burke wechselt zu Union Berlin Stand: 26.05.2025 11:31 Uhr

Der schottische Angreifer Oliver Burke ist der erste Neuzugang des 1. FC Union Berlin für die Saison 2025/26. Das teilte der Fußball-Bundesligist aus Köpenick am Montag mit. Über die Laufzeit des Vertrages machte Union wie üblich keine Angaben.



Sein aktueller Verein Werder Bremen hatte bereits Ende April den Abschied des 28-Jährigen zum Saisonende verkündet. Schon damals war über den Transfer zum 1. FC Union spekuliert worden. Auch Bremen hätte Burke gerne gehalten, doch er lehnte ein Angebot für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages beim Bundesliga-Konkurrenten ab.

Comeback in dieser Saison

Burke hatte in Bremen nicht nur gute Zeiten. Nach zwischenzeitlichen Leihen zum FC Millwall und Birmingham City galt er bereits als ausgemustert. In der vergangenen Saison machte der bullige Stürmer dann aber mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.



In 25 Ligapartien in der Spielzeit 2024/25 kam er auf fünf Tore. Einen weiteren Treffer erzielte er im DFB-Pokal, konnte damit das Aus beim späteren Finalisten Arminia Bielefeld aber nicht abwenden. Vor seinen drei Jahren in Bremen stand Burke im deutschen Fußball bereits 2016 für ein Jahr bei RB Leipzig unter Vertrag. Für Schottland bestritt er bislang 13 Länderspiele.

Heldt: "Passt mit seiner Energie gut zu uns"

Burke bringe "ein Profil mit, das wir gesucht haben: Tempo, Physis und die Fähigkeit, Spiele in engen Momenten entscheiden zu können", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin. Er passe "mit seiner Energie und seinem Willen gut zu uns. Wir kennen seine Qualitäten aus der Bundesliga und sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und Mentalität eine Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird."



Burke selbst wurde in der Pressemitteilung des Erstligisten wie folgt zitiert: "Union ist ein besonderer Club - ehrlich, kämpferisch, laut. Genau das passt zu mir."

