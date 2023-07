Vorbereitung auf die Handball-Saison Mit der Füchse-DNA zum Überraschungserfolg? Stand: 31.07.2023 20:19 Uhr

Die Füchse stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Veränderungen im Kader gab es kaum, der Nachwuchs soll dafür mehr Verantwortung übernehmen. Um Titel mitspielen wollen die Berliner aber dennoch.

Viel Zeit zum Entspannen hatte Nils Lichtlein nicht in diesem Sommer. Nur knappe zwei Wochen konnte der Handballspieler Urlaub machen, ist privat nach Griechenland geflogen und noch ein paar Tage mit seinen Mitspielern verreist. Denn hinter dem Rückraumspieler der Füchse Berlin liegen ereignisreiche Tage.



Erst Anfang Juli wurde er in Berlin Weltmeister mit der U21-Mannschaft - und zudem noch zum wichtigsten Spieler des Turniers gewählt. Das hat auch die Verantwortlichen der Füchse begeistert. "Ich habe bei Nils eine hohe Qualität bei der U21-WM gesehen", lobt Sportvorstand Stefan Kretzschmar.



Insgesamt sechs Berliner waren im Weltmeisterteam dabei. Und die sollen nun Stück für Stück auch bei den Füchsen eine immer größere Rolle spielen. Tim Freihöfer hat sich beim Bundesligisten bereits durchgesetzt. Nun sollen mit den Rückraumspielern Matthes Langhoff und Lichtlein die nächsten folgen.

Lichtlein will "beweisen, dass das verdient ist"

Letzterer hat dabei keine geringere Aufgabe, als den nach Paris abgewanderten Rückraumspieler Jacob Holm zu ersetzen. "Wir vertrauen ihm da auch voll und ganz, fester Bestandteil dieser Mannschaft zu sein", sagt Kretzschmar und ergänzt: "Ich denke, dass das die DNA der Füchse ist, mit Eigengewächsen zu arbeiten. Jetzt bekommen sie auch die Chance - und ich persönlich glaube, dass sie soweit sind - einen entscheidenderen Anteil beizutragen. Deswegen haben wir uns auch bewusst dazu entschieden, diesen Weg so zu gehen."



Lobende Worte, die den jungen Handballer "stolz" machen. "Da will man natürlich auch beweisen, dass das verdient ist", sagt Lichtlein, der noch immer vom Selbstbewusstseinsschub zehrt, den ihm die WM gegeben hat.

Aktuell bereiten sich die Berliner schon auf die neue Saison vor, waren zuletzt für fünf Tage im Trainingslager im Spreewald. "Anstrengend, aber gut" sei die Zeit bisher gewesen, so Lichtlein, der auch schon einen Vorteil ausgemacht hat. "Dadurch, dass wir nicht so viele Neuzugänge haben, sind wir schon relativ eingespielt." Und Kretzschmar bekräftigt: "Einige Stellschrauben - Linksaußen und Rechtsaußen - haben wir neu besetzt, aber im Prinzip ist der Kern so zusammengeblieben." Lediglich Hakun West av Teigum von den Färöer-Inseln und der Schwede Jerry Tollbring sind neu im Team.



Ein weiterer Spieler soll noch dazukommen, die Suche gestaltet sich aber schwierig. "Es muss auch ein Spieler sein, der uns besser macht und keine Verpflichtung, nur um den Kader aufzufüllen. Der Kreis derer, die das können, wird natürlich kleiner. Das sind dann meistens auch bei ausländischen Vereinen die besten Spieler", erklärt der 50-jährige Sportvorstand. "Wir haben noch eins, zwei Gespräche und hoffen, dass noch etwas funktioniert. Aber das ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg."



Entgegen kommt den Berlinern dabei auch, dass sie einen neuen Hauptsponsor gefunden haben, der alte seinen Vertrag aber noch bis zum Ende der kommenden Saison erfüllt. "Es entlastet natürlich das Budget ungemein und ermöglicht es uns schon, über diesen einen Spieler noch nachzudenken."

Berliner wollen Titel in der European League verteidigen

Weil sich die Konkurrenz rund um Flensburg, Magdeburg und Kiel dagegen deutlich mehr verstärkt hat, zählt Kretzschmar die Füchse in diesem Jahr "sicherlich nicht" zu den Favoriten. "Aber wir haben uns natürlich darauf eingeschworen, um alles mitzuspielen. Diesen Anspruch haben wir als Füchse!", so Kretzschmar selbstbewusst. Trotz der schwierigen Auslosung in der European League ist auch die Titelverteidigung im internationalen Wettbewerb für die Berliner ein Ziel.



Zunächst steht aber der Saisonauftakt Ende August in Leipzig im Fokus, für den das Team "auf Topniveau" sein soll. Am Wochenende beim Wartburg-Cup kommt es erstmals in der Vorbereitung auch zum Vergleich mit Bundesliga-Konkurrenten. Weil die Berliner in dieser Woche nochmal besonders an der Athletik arbeiten wollen, werden sie dort zwar sicherlich "nicht ganz frisch sein", wollen aber dennoch überzeugen. Und auch für Nils Lichtlein ist es die nächste Gelegenheit, in seine neue, tragende Rolle hineinzuwachsen.