Meisterschaft verteidigt Meisterschaft verteidigt: Eisbären Berlin bejubeln gegen Köln elften DEL-Titel

Titelverteidigung gelungen: Die Eisbären Berlin haben im fünften Spiel der DEL-Finalserie den vierten Sieg eingefahren und sich damit zum elften Mal zum Deutschen Meister gekrönt. Vor heimischer Kulisse gewannen sie gegen Köln mit X:X.

Konfettiregen in der Arena am Ostbahnhof: Die Eisbären Berlin haben am Freitagabend gegen die Kölner Haie mit X:X gewonnen und sich dadurch ihren elften Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga gesichert. In der Best-of-Seven-Serie war es der vierte und entscheidende Sieg im fünften Spiel für die Berliner.





Mehr in Kürze...

