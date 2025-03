Handball Meisterrennen in der Bundesliga: Füchse Berlin vor "großem" Ost-Duell in Magdeburg Stand: 19.03.2025 16:38 Uhr

Duelle zwischen Berlin und Magdeburg bringen seit jeher besondere Brisanz mit sich. Im Saison-Endspurt sind die Erwartungen aufgrund der tabellarischen Konstellation besonders groß. Bundestrainer Gíslason sieht die Füchse im Titelrennen ganz vorne.

Die Füchse Berlin träumen einmal mehr vom ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte. Zwölf Spieltage vor dem Saisonende ist das Team von Trainer Jaron Siewert Tabellenzweiter hinter Melsungen. Am Freitagabend (19 Uhr) steht das brisante Ligaduell gegen Magdeburg an.



Mit einem Sieg in Magdeburg würden die Füchse weiter ganz oben dran bleiben. Das Hinspiel im Dezember endete mit einem 31:31-Unentschieden. Vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitag liegen die beiden Teams mit neun Minuspunkten im Meisterrennen. "Die Spiele gegen Magdeburg sind einzigartig, allein wegen des Derbys und jetzt auch tabellarisch", sagt Füchse-Profi Lichtlein dem rbb.

Lichtlein: "Für solche Spiele arbeitet man das ganze Jahr"

Mit Lichtlein, Tim Freihöfer und Max Beneke kehren gleich drei Füchse-Spieler mit Rückenwind in den Alltag der Handball-Bundesliga zurück. Durch einen Sieg gegen Österreich buchte das Füchse-Trio zusammen mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft vorzeitig ihr Ticket für die Europameisterschaft 2026.



Freihöfer, der beste Sieben-Meter-Schütze der Bundesliga, feierte sein Debüt im DHB-Trikot. "Die Halle war ausverkauft, ich hab gebrannt und mich sehr gefreut, dass ich noch 20 Minuten spielen durfte. Ich war hochmotiviert", sagt der 22-Jährige im Gespräch mit dem rbb.



Nun wollen die drei deutschen Nationalspieler ihr positives Momentum gegen Magdeburg weiter ausbauen. "Darauf freut man sich immer, für solche großen Spiele arbeitet man das ganze Jahr“, zeigt sich Lichtlein motiviert.

Bundestrainer Gíslason sieht Berlin und Magdeburg im Titelrennen vorne

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert sagte der "Volksstimme", er merke "im Umfeld, wie dieses Spiel allgegenwärtig ist". "Als ich in der Länderspielpause mit der Familie in der Stadt unterwegs war, wurde ich schon darauf angesprochen. Die Vorfreude auf das Spiel gegen Berlin stachelt die Stadt an."



Das Ost-Duell beschäftigt auch Bundestrainer Alfreð Gíslason, der sich im Vorfeld darauf festlegte, dass Berlin und Magdeburg aus seiner Sicht "momentan die besten Karten" hätten, aber auch Rekordmeister Kiel sei noch im Titelrennen.



Mit Material von Johanna Rüdiger

Sendung: DER TAG in Berlin & Brandenburg, 20.03.2025, 18 Uhr