Live hören und im Ticker Makkabi Berlin empfängt Wolfsburg zu historischem Pokalspiel Stand: 13.08.2023 14:59 Uhr

Überraschend hat sich mit Makkabi Berlin ein Oberligist im Berliner Landespokal durchgesetzt. Damit steht der Klub - als erster jüdischer Verein überhaupt - in der ersten DFB-Pokal-Runde. Im Mommsenstadion empfängt das Team den VfL Wolfsburg.

Der Jubel kannte im Juni keine Grenzen: Als Sieger des Berliner Landespokals qualifizierte sich Makkabi Berlin für den DFB Pokal. Als Gegner in der ersten Runde kommt nun am Samstag (15:30 Uhr, live im rbb|24 Inforadio sowie im Audio-Livestream auf rbb24.de) der VfL Wolfsburg ins Charlottenburger Mommsenstadion.



Dort wollen die Berliner versuchen, für eine Überraschung zu sorgen. Coach Wolfgang Sandhowe ordnete an, "lange die Null" zu halten "und schnell auf Konter" zu spielen.

Rein in die Geschichtsbücher Dass deutsche Sportgeschichte geschrieben wird, steht schon vor dem Anpfiff fest. TuS Makkabi Berlin ist der erste jüdische Sportverein, der sich für die Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert hat. Doch das ist dem Außenseiter aus der Oberliga nicht genug. Von Tabea Kunzemehr

Geschichtsträchtige Partie

Trainer Sandhowe war in den 90ern unter anderem Co-Trainer des 1. FC Nürnberg - diese Station verbindet ihn mit der Kovac-Familie: Er trainierte dort den damaligen Verteidiger Robert Kovac, der heute Co-Trainer seines Bruders Niko beim VfL Wolfsburg ist.



Unabhängig vom Resultat gilt die Partie als geschichtsträchtig. Makkabis DFB-Pokaleinzug ist der größte Erfolg eines jüdischen Sportvereins außerhalb Israels. Vor 75 Jahren war der Vorgänger-Verein Bar Kochba durch das NS-Regime verboten worden, und im Jahr 1970 dann als TuS Makkabi neu gegründet.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.08.2023, 15:30 Uhr