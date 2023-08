Leichtathletik-WM Lückenkemper und Linke übernehmen Kapitänsrollen Stand: 17.08.2023 18:16 Uhr

Sprinterin Gina Lückenkemper vom SCC Berlin und Geher Christopher Linke vom SC Potsdam werden bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest die Kapitänsrollen im deutschen Team übernehmen. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag mit.

Die Entscheidung fiel im Rahmen der ersten Mannschaftssitzung. Lückenkemper hatte die Rolle schon bei der Heim-EM in München im vergangenen Sommer inne, bei der sie über 100 Meter sensationell zu Gold lief. Für die 26-Jährige ist es die fünfte WM-Teilnahme. Linke, EM-Zweiter von München, ist bereits zum siebten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.



Die Wettkämpfe in Budapest finden vom 19. bis 27. August statt. Das deutsche Team will sich im Vergleich zur WM im vergangenen Jahr deutlich steigern. Im US-amerikanischen Eugene gab es damals nur zwei Medaillen für den DLV, was die schlechteste WM-Bilanz aller Zeiten war.

