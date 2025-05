Eishockey-WM Loch im Eis: Deutschland gewinnt kurioses Spiel bei Eishockey-WM gegen Norwegen Stand: 13.05.2025 19:11 Uhr

Das deutsche Eishockey-Team mit sechs Spielern von den Eisbären Berlin hat auch das dritte WM-Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Norwegen gelang am Dienstag im dänischen Herning mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) der dritte Sieg im dritten Spiel. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis ließ sich dabei auch vorn der harten Spielweise der Norweger und einem hartnäckigen Loch im Eis nicht stoppen. Allerdings gibt es Sorgen um NHL-Stürmer Lukas Reichel, der im zweiten Drittel verletzt vom Eis musste.



Die deutschen Tore schossen Yasin Ehliz (5. Minute), Marc Michaelis (17.) in Unterzahl, Wojciech Stachowiak (25.), Joshua Samanski (27.) und Eisbär Frederik Tiffels (60.). NHL-Star Tim Stützle sammelte bei seinem ersten WM-Einsatz in diesem Jahr seine ersten beiden Scorerpunkte. Die ersten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden hatte Deutschland gegen Ungarn und Kasachstan gewonnen.



"Sieben Eisbären sind ein Zeichen, dass in Berlin gute Arbeit gemacht wird" Vor knapp zwei Wochen wurde er Deutscher Meister mit den Eisbären, jetzt steckt Marcel Noebels mitten in den Vorbereitungen für die Eishockey-WM in Schweden und Dänemark. Im Interview spricht er über erreichte Erfolge und neue Ziele. Vor knapp zwei Wochen wurde er Deutscher Meister mit den Eisbären, jetzt steckt Marcel Noebels mitten in den Vorbereitungen für die Eishockey-WM in Schweden und Dänemark. Im Interview spricht er über erreichte Erfolge und neue Ziele. mehr

Ein (zu) kurzes erstes Drittel

Das erste Drittel wurde verfrüht beendet, weil ein Loch im Eis repariert werden musste. Beim Stand von 2:0 wurden die Teams 3:27 Minuten vor dem eigentlichen Ende des ersten Drittels in die Kabinen geschickt. Richtig gut gelang das nicht: Im zweiten Drittel war das Spiel beim Stand von 4:1 für Deutschland wieder für einige Minuten unterbrochen.



Nach drei machbaren Gegnern warten nun die Top-Nationen. Am Donnerstag (16.20 Uhr) geht es gegen den Erzrivalen Schweiz. Danach folgen die USA und Weltmeister Tschechien. Zum Abschluss wartet Gastgeber Dänemark.



Sendung: rbb24 Inforadio, 13.05.2025, 19:15 Uhr