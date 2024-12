Jetzt live hören und im Ticker Live hören und im Ticker: Union will gegen Tabellenletzten Bochum wieder gewinnen Stand: 14.12.2024 14:19 Uhr

Union steckt in einem Formtief, der letzte Sieg ist sieben Wochen her. Nun ist der Tabellenletzte aus dem Ruhrgebiet zu Gast. Und der hat bislang jedes Auswärtsspiel der laufenden Saison verloren.

Im letzten Heimspiel des Jahres soll für den 1. FC Union Berlin am Samstag der Abwärtstrend ein Ende haben. Der Tabellen-Zwölfte aus Köpenick ist seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg, Gegner im Stadion An der Alten Försterei ist Fußball-Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum.



Die Bochumer hätten große Stürmer, viel Tempo und seien eine geschlossene Mannschaft, so Union-Trainer Bo Svensson im Vorfeld der Begegnung.

Bochum noch ohne Sieg

Trotzdem gilt Union als Favorit: In der Tabelle trennen beide Klubs 14 Punkte. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet haben nach 13 Spieltagen ganze zwei Punkte auf dem Konto und konnten saisonübergreifend seit 15 Spielen nicht mehr gewinnen.



Besonders bitter für Bochum: In den bisherigen sieben Auswärtsspielen konnte das Team, das seit November von Dieter Hecking trainiert wird, keinen einzigen Punkt holen. Der letzte Sieg der Bochumer gelang im Mai - ausgerechnet in Köpenick (4:3).

