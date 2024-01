Live hören und im Ticker Live hören und im Ticker: Schafft Hertha BSC gegen Kaiserslautern den Einzug ins Pokal-Halbfinale? Stand: 31.01.2024 19:52 Uhr

Mit Pal Dardai und Fabian Reese will Hertha dem großen Traum einen Schritt näher kommen: Bis zum Pokalfinale im eigenen Stadion fehlen den Berlinern noch zwei Siege. Im Viertelfinale geht es heute gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Sportdirektor Benjamin Weber und Co-Trainer Tamas Bodog haben Wort gehalten: Pal Dardai steht gegen Kaiserslautern als Trainer an der Seitenlinie von Hertha BSC. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte der Hertha-Coach noch wegen eines grippalen Infekts gefehlt. Weniger Glück hatten Marten Winkler und Linus Gechter: Sie sind ebenfalls erkrankt und können nicht spielen.

Hertha kämpft für den großen Traum

Dafür kann Dardai wieder auf Herthas besten Spieler setzen: Fabian Reese kommt wieder für eine Einwechslung in Frage, nachdem er wochenlang mit schlechten Blutwerten fehlte. Das wird höchste Zeit: Ohne ihren Starspieler blieben die Berliner im neuen Jahr sieglos: Auf ein Remis gegen Düsseldorf folgte die Niederlage am letzten Samstag in Wiesbaden.



In gewisser Weise waren diese Spiele nach dem plötzlichen Tod des Vereinspräsidenten Kay Bernstein sowieso Nebensache. Für ihn wolle Hertha jetzt den Pokal gewinnen, erklärte Kapitän Toni Leistner im Interview mit rbb|24. Dafür muss nun im Viertelfinale ein Sieg gegen Kaiserslautern her. Das Olympiastadion ist seit gut einer Woche ausverkauft.

Die Aufstellungen

Hertha BSC: Gersbeck - Kenny, Leistner, Kempf, Karbownik - M. Dardai, Zeefuik - Scherhant, Niederlechner, Barkok - Tabakovic



1. FC Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Tomiak, Toure - Ronstadt, Kaloc, Niehues, Puchacz, Ritter - Tachie, Ache

Das Spiel im Liveticker

