Live hören und im Ticker Live hören und im Ticker: Kann Union Berlin gegen übermächtiges Leverkusen überraschen? Stand: 06.04.2024 14:30 Uhr

Union Berlin empfängt am Samstagnachmittag den Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Während das noch ungeschlagene Team von Xabi Alonso scheinbar unaufhaltsam die bisherigen Bestmarken puverisiert, erhoffen sich die Köpenicker eine Überraschung.

Inmitten einer durchwachsenen Saison hofft der 1. FC Union Berlin am Wochenende auf ein kleines Fußball-Wunder in der Bundesliga. "Wir spielen zu Hause vor unseren Fans und da wollen wir alles geben, um es Leverkusen so schwer wie möglich zu machen, ihre Stärken auszuspielen", sagte Cheftrainer Nenad Bjelica vor der Begegnung mit dem Spitzenreiter am Samstag (15:30 Uhr, im Audiostream und im Ticker) im Stadion An der Alten Försterei.



Hoffnung macht den Köpenickern ihre Heimbilanz. Nur eines der zurückliegenden acht Spiele im eigenen Stadion ging verloren. Das Hinspiel konnte Bayer mit 4:0 für sich entscheiden.

Union Berlin muss gegen Leverkusen "Außerirdisches" leisten Union Berlin begrüßt am Samstagnachmittag den ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen in der Alten Försterei. Gegen die "Werkself" scheint derzeit kein Kraut gewachsen, doch Union-Trainer Nenad Bjelica gibt sich kämpferisch.mehr

Rückkehrer Robert Andrich

Gegen die in seit 40 Pflichtspielen ungeschlagene Werkself muss der derzeitige Tabellenzwölfte unterdessen verletzungsbedingt auf Mittelfeldspieler Janik Haberer und Defensivkraft Jérôme Roussillon verzichten.



Mit besonderer Vorfreude blickt der Leverkusener Mittelfeldspieler Robert Andrich auf die Partie beim Ex-Verein: "Das Spiel ist ein besonderes für mich, weil ich viele schöne Erinnerungen mit der Alten Försterei verbinde. Ich freue mich auf die Rückkehr", sagte er im Interview mit rbb|24.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 06.04.2024, 15:30 Uhr