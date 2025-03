Basketball | Euroleague Lange auf Augenhöhe: Alba verpasst Überraschung gegen Barcelona Stand: 07.03.2025 22:52 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine Überraschung verpasst. Der Bundesligist verlor daheim vor 13.591 Zuschauern gegen das spanische Spitzenteam FC Barcelona trotz gutem Auftritt mit 85:99 (39:41). Mit nur vier Siegen aus 28 Spielen bleibt Alba das abgeschlagene Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 15 und Matt Thomas mit zwölf Punkten.



Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Partie vor einer prächtigen Kulisse. Es ging hin und her, beide Teams agierten auf Augenhöhe. So konnte sich keine Mannschaft absetzen. Die Berliner agierten vor allem in der Defensive mit viel Intensität. Die Kraft war da, denn Trainer Israel Gonzalez konnte aus dem Vollen schöpfen. So gab Ende des ersten Viertels auch Neuzugang Robert Baker sein Debüt im Alba-Trikot.

Barcelona zieht im letzten Viertel davon

Mitte des zweiten Abschnittes konnten sich die Gastgeber zum ersten Mal bei 37:31 etwas absetzen. Mit einer besseren Drei-Punkt-Quote wäre sogar noch eine höhere Führung möglich gewesen. Kurz vor der Pause kassierte Alba dann aber einen 2:10-Lauf und ging mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit.



Ende des dritten Viertels wuchs der Rückstand dann auf 52:59 an, doch die Gastgeber antworteten sofort mit einem 8:0-Lauf. Die Berliner lagen zu Beginn des letzten Abschnittes noch 67:66 in Führung, kassierten dann aber einen 2:14-Lauf und das routinierte Barcelona konnte sich so entscheidend absetzen. Danach wurde es dann doch noch deutlich.

