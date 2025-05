Kommentar Kommentar: Olympia in Berlin? Unbedingt! Stand: 27.05.2025 17:02 Uhr

Berlin will Olympische Spiele in die Stadt holen. Eine gute Idee, findet rbb-Sportreporter Nikolaus Hillmann. Er sieht in der Olympia-Bewerbung große Chancen für die Entwicklung von Infrastruktur und Sportstätten - und die Vielfalt des Sports.

Zugegeben: Ich bin für Olympia in Berlin! Wahrscheinlich gegen den Trend, aber: warum eigentlich nicht? Ja, Berlin fehlt das Geld an allen Ecken und Enden, ich weiß auch, dass in der Stadt mehr als 50 marode Sportanlagen gesperrt und zehn Schwimmbäder geschlossen sind und die Instandsetzung mehr als 400 Millionen Euro kosten würde, doch genau hier liegt die Chance.



Denn wenn alle etwas davon haben, dann bekommen Olympische Spiele einen Sinn. Wenn neben schon bestehenden Wettkampfstätten wie dem Olympiastadion auch die Orte für den Breitensport saniert und endlich mal Konzepte für den Olympiapark und das Sportforum umgesetzt würden, gäbe dies einen enormen Schub. Und so nebenbei gesagt könnte Berlin auch eine neue Multifunktionsarena dringend gebrauchen.

Dies sind wichtige Investitionen in die Zukunft, um den Sport und die Stadt in den kommenden 15 bis 20 Jahren weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang: Olympia bedeutet auch immer eine Verbesserung der Infrastruktur. Stellen Sie sich mal vor: funktionierende und pünktliche S- und U-Bahnen, neue Waggons; Brücken, über die man gefahrlos fahren oder gehen kann, Digitalisierung, Wohnungsbau! Und das alles nicht nur aus Landes-, sondern vor allem aus Bundesmitteln finanziert.

Ein Traum mit überschaubarem Risiko

Ein schöner Traum, der in der Vergangenheit schon wahr wurde. Stichwort Sommermärchen 2006, eine grandiose Fußball-WM, die einen ganz neuen Blick auf Deutschland warf und in Berlin ein einsturzgefährdetes Olympiastadion in eine internationale Top-Arena verwandelte, in der seitdem Leichtathletik-Weltmeisterschaften, ein Champions-League-Finale und eine Fußball-EM ausgetragen wurden. Und in jedem Jahr das DFB-Pokalfinale zelebriert wird.

Selbst die krachend gescheiterte Olympiabewerbung 1993 ist ein Fundament dafür, dass Berlin die Sportstadt Nummer Eins in Deutschland ist.

Selbst die krachend gescheiterte Olympiabewerbung 1993 bescherte der Stadt wunderbare Veranstaltungsorte wie die Schmelinghalle, das Velodrom und die Schwimmhalle an der Landsberger Allee. Übrigens auch ein Fundament dafür, dass Berlin die Sportstadt Nummer Eins in Deutschland ist. Und Spitzensport ist ein nicht zu unterschätzender Faktor nicht nur für Freizeitvergnügen, sondern auch für den Breitensport.



Das Risiko ist also überschaubar. Wenn der Senat seine Schularbeiten macht - und es nicht wieder versemmelt wie 1993. Aber um das zu verhindern, sind ja vier weitere Bundesländer mit im Boot, die auch teilhaben können an den Vorteilen und: Das spart Geld!

Immer nur Fußball verödet die Sportlandschaft

Einen großen Vorteil gäbe es meiner Meinung nach auch noch. Olympia zeigt die Vielfalt des Sports, in Los Angeles 2028 werden 35 Sportarten vertreten sein.



Olympia in Berlin könnte dazu beitragen, der Verödung der Sportlandschaft hierzulande durch die Monokultur des Fußballs, die alles andere immer weiter zur Seite schiebt, zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten. Auch deswegen bin ich für Olympia in Berlin.

