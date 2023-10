Jetzt live hören und im Ticker Kann Union in Dortmund die Niederlagen-Serie brechen? Stand: 07.10.2023 14:58 Uhr

Der. 1 FC Union Berlin hat in der Bundesliga zuletzt vier Spiele in Folge verloren. In Dortmund soll diese Serie nun gebrochen werden und endlich wieder Punkte her. Der Gegner ist in dieser Saison allerdings bislang noch ungeschlagen.

Nach langer Zeit des Erfolges und einem starken Saisonstart steckt der 1. FC Union Berlin nun derzeit in einer sportlichen Krise. Sechs Spiele in Folge haben die Köpenicker zuletzt verloren, davon zwei in der Champions League. In Dortmund soll nun endlich wieder etwas Zählbares her, um den Negativlauf zu stoppen.

Doch mit dem BVB erwartet die Eisernen eine äußerst schwere Auswärtsaufgabe. Schließlich sind die Borussen in dieser Saison in der Bundesliga bislang noch ungeschlagen und Union hat in Dortmund noch nie einen Punkt mitnehmen können. "Du musst trotzdem eine positive Haltung und eine Überzeugung haben, auch in Dortmund etwas zu holen. Hast du das nicht, dann wird es doppelt schwierig", erklärte Trainer Urs Fischer vor der Partie.



Im Vergleich zur Niederlage gegen Braga am Dienstag rotiert der Trainer in der Startelf auf zwei Positionen. Josip Juranovic wird auf dem rechten Flügel von Christopher Trimmel ersetzt, im Mittelfeld kommt Aissa Laidouni für den Franzosen Lucas Tousart ins Spiel. Nicht mit im Kader sind erneut Verteidiger Robin Knoche und Mittelfeldmann Rani Khedira. Die beiden Stammkräfte fallen weiterhin verletzt aus.

Das Spiel im Liveticker

