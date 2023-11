Jetzt live hören und im Ticker Kann Union Berlin in Neapel das vorzeitige Champions-League-Aus verhindern? Stand: 08.11.2023 18:17 Uhr

Der 1. FC Union Berlin ist zu Gast bei der SSC Neapel. Trotz der aktuellen Krise will Urs Fischer den vierten Köpenicker Abend in der Champions League genießen. Um das vorzeitige Aus in der Königsklasse zu verhindern, braucht es allerdings einen Sieg.

Inmitten der Krise wartet die Königsklasse: Mit zuletzt zwölf Niederlagen in Serie im Gepäck sind die Fußballer von Union Berlin am Dienstag nach Neapel gereist. Dort wartet am heutigen Mittwoch (18:45 Uhr) ein Gastspiel beim amtierenden italienischen Meister, der SCC Neapel. Während die mit einem Sieg am vierten Spieltag der Gruppe C vielleicht sogar schon in das Achtelfinale der Champions League einziehen kann, braucht Union selbst einen Erfolg in Italien, um nicht vorzeitig aus der Königsklasse auszuscheiden.



Weder von der aktuellen Krise noch von der schwerwiegenden sportlichen Bedeutung will Union sich allerdings den Spaß am vierten besonderen Abend in der Champions-League nehmen lassen. "Wir müssen versuchen, es zu genießen – weil wir ein Jahr lang hart hierfür gearbeitet haben", sagte Trainer Urs Fischer am Dienstag auf der Spieltags-Pressekonferenz. Zumal es am Mittwoch in Neapel einiges zu genießen geben dürfte: Knapp 55.000 Zuschauer verwandeln Neapels Stadio Diego Armando Maradona regelmäßig in einen von italienischer Leidenschaft geprägten Hexenkessel.

Elf Union-Fans nach Krawallen in Neapel laut Polizei vorläufig festgenommen mehr

Besonders ein Spieler in Unions Reihen hat in der Vergangenheit bereits ausführliche Erfahrungen in und mit besagtem Hexenkessel gemacht: Leonardo Bonucci. Der 36-jährige Routinier hat in den vergangenen Jahren mit Ex-Klub Juventus Turin zahlreiche Spiele in Neapel absolviert und steht auch am Mittwoch in der Startelf von Trainer Urs Fischer. Durchaus überraschend an seiner Seite: der zuletzt wenig eingesetzte Paul Jaeckel.



Auf den Außenbahnen setzt Unions Trainer in Neapel zunächst auf Jerome Roussillon und Josip Juranovic anstelle der zuletzt startenden Robin Gosens und Christopher Trimmel. Im Angriff sitzt Kevin Behrens erneut zunächst auf der Bank, während der im Hinspiel starke David Datro Fofana an der Seite von Sheraldo Becker Stürmt.



Die Startelf des 1. FC Union Berlin: Rönnow – Diogo Leite, Bonucci, Jaeckel – Roussillon, Khedira, Juranovic – Laidouni, Haberer - Fofana, Becker

Ab dieser Saison hören Sie alle Pflichtspiele von Hertha und Union live und in voller Länge auf rbb24.de und in der rbb|24-App.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 08.11.2023, 18 Uhr