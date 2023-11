Jetzt live hören und im Ticker Kann Hertha durch Sieg bei Hansa Rostock nach oben springen? Stand: 05.11.2023 13:26 Uhr

Mit dem Erfolg im DFB-Pokal tritt Hertha am Sonntag mit Rückenwind an der Ostseeküste an (13:30 Uhr, live bei rbb|24 im Audiostream sowie im Liveticker). Beim schwächelnden Gegner Hansa Rostock strebt das Team von Pal Dardai den dritten Sieg in Serie an.

Hertha BSC plant nach dem Erreichen des Achtelfinales im DFB-Pokal den Sprung in den vorderen Bereich der zweiten Fußball-Bundesliga. Vier Tage nach dem 3:0-Erfolg über den Bundesligisten Mainz 05 kann die Mannschaft des Hertha-Trainers Pal Dardai mit einem Erfolg bei Hansa Rostock am Sonntag vom elften auf den sechsten Platz kommen.

Leistner und Kempf fehlen

Nach dem Erfolg im Pokal sowie dem 3:1-Sieg in der Vorwoche gegen Paderborn findet die Mannschaft immer besser zueinander und hat den katastrophalen Saisonstart mit drei Niederlagen ohne eigenen Treffer vergessen gemacht.

Alles (halb so) schlimm Die Geschichte ist dazu da, um aus ihr zu lernen. Natürlich sind schon vor dem 1. FC Union Berlin Bundesliga-Teams von der Champions League-Qualifikation in den Abstiegskampf geschlittert. Mal mit gutem Ausgang. Mal weniger. Von Ilja Behnischmehr

Allerdings müssen in der Hansestadt die Stamm-Innenverteidiger Toni Leistner und Marc-Oliver Kempf ersetzt werden, die ihre Sperren absitzen. Pal Dardai bringt für sie Linus Gechter und Marton Dardai, der vom, defensiven Mittelfeld in die Abwehrreihe rückt. Im Angriff vertraut Dardai dem Toptorjäger Haris Tabakovic, der mit neun Treffern die Torschützenliste anführt sowie Fabian Reese.

Letztes Aufeinandertreffen 2017

Auch die Statistik spricht für die Berliner. In bisher 26 Pflichtspielen gab es zwölf Siege, sowie jeweils sieben Remis und Niederlagen. Im letzten Pflichtspiel siegte Erstligist Hertha in der ersten Runde des DFB-Pokals im August 2017 beim Drittligisten Hansa Rostock mit 2:0 - an der Seitenlinie stand Pal Dardai.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 05.11.2023, 13:30 Uhr