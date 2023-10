Jetzt live hören und im Ticker Kann Hertha das Absteiger-Duell auf Schalke für sich entscheiden? Stand: 08.10.2023 12:57 Uhr

Zwar tut auch Hertha sich in der 2. Liga noch etwas schwer, doch im Absteiger-Duell auf Schalke treffen sie nun auf einen Gegner, der tief in der Krise steckt. Das wollen die Berliner ausnutzen und mit Punkten zurück in die Hauptstadt reisen.

Die Fans des FC Schalke 04 müssen wohl ähnlich leidensfähig wie die Anhänger von Hertha BSC sein. Denn bei den Gelsenkirchenern brennt derzeit mal wieder der Baum. Nur einen einzigen Sieg konnten die Königsblauen in den letzten sechs Pflichtspielen erringen. Viel zu wenig für den ambitionierten Zweitligisten, der sich vor rund zwei Wochen von seinem Cheftrainer Thomas Reis trennte. Nun steht Interimscoach Matthias Kreutzer an der Seitenlinie, der letzte Woche direkt die nächste Niederlage seiner Mannschaft gegen Paderborn erlebte.

Auch Hertha hat zuletzt eine verdiente Niederlage vor großer Kulisse im Olympiastadion gegen St. Pauli hinnehmen müssen. Trainer Pal Dardai kündigte an, auf Schalke mutiger auftreten und ein anderes Gesicht zeigen zu wollen. Das könnte sich in Gelsenkirchen richtig auszahlen, schließlich trifft dort mit Hertha-Stürmer Haris Tabakovic der derzeit beste Torjäger der 2. Liga (7 Treffer) auf die schwächste Defensive (Schalke kassierte 18 Gegentore in acht Spielen).



Neben Tabakovic wird auch wieder Smail Prevljak in der Doppelspitze auf den Rasen geschickt. Trainer Dardai vertraut auf Schalke auf die gleiche 4-4-2-Formation, wie schon zuletzt gegen Schalke. Dabei muss er allerdings zwei kurzfristige Ausfälle kompensieren. Jeremy Dudziak hatte im Training einen Schlag auf den Fuß bekommen und fehlt verletzt, Marten Winkler fällt aufgrund eines Infektes aus. Für die beiden rücken Jonjoe Kenny und Deyovaisio Zeefuik in die Startelf.

Sendung: rbb24, 08.10.2023, 18 Uhr