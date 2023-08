Jetzt live hören und im Ticker Kann Energie Cottbus gegen Paderborn für eine Pokal-Überraschung sorgen? Stand: 13.08.2023 17:12 Uhr

In der Regionalliga ist Energie Cottbus zum Saisonstart bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und auch in der ersten Runde des DFB-Pokals wird es für sie wohl schwierig werden. Mit dem SC Paderborn ist ein Zweitligist in der Lausitz zu Gast.

Nur einen Punkt konnte der FC Energie Cottbus aus den ersten beiden Spielen der neuen Regionalliga-Saison holen. Noch scheint die Mannschaft nicht das richtige Leistungsniveau erreicht zu haben, schließlich will man am Ende der Saison den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.

In der ersten Runde des DFB-Pokals haben sie nun aber erst einmal nichts zu verlieren. Gegen den Zweitligisten Paderborn gehen die Lausitzer als klare Außenseiter ins Spiel. "Klar ist die Wahrscheinlich zu gewinnen etwas größer, als wenn wir gegen einen Erstligisten spielen würden. Aber zwei Ligen Unterschied sind immer noch eine ganze Menge", so Trainer Claus-Dieter Wollitz.



Nichtsdestotrotz wolle seine Mannschaft sich gegen den Favoriten gut präsentieren. Zur Freude der 12.000 Zuschauer im Stadion der Freundschaft wird sich Trainer Wollitz deshalb wohl auch für die Taktik Attacke entscheiden, um Paderborn zumindest das ein oder andere Mal in Bedrängnis zu bringen und vielleicht doch für eine Überraschung zu sorgen.



Dafür würde sprechen, dass auch die Gäste aus Paderborn zum Saisonstart Schwierigkeiten hatten und nur einen Punkt aus den ersten beiden Spielen geholt haben. Zudem fällt Top-Star Max Kruse wegen eines Muskelfaserrisses aus.

Das Spiel im Liveticker

