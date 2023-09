Jetzt live hören und im Ticker Kann der 1. FC Union nach vier Niederlagen in Folge in Heidenheim wieder punkten? Stand: 30.09.2023 15:09 Uhr

Der 1. FC Union reist mit Druck nach Heidenheim. Nach vier Niederlagen in Folge sind Punkte Pflicht. Die Auswärtsbilanz beim Bundesliga-Aufsteiger spricht jedoch gegen Urs Fischer und sein Team - und zwei Stammkräfte fallen weiter aus.

Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander hofft der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga auf den Befreiungsschlag. Die Köpenicker müssen an diesem Samstag (15:30 Uhr) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim ran. "Da fährt man nicht einfach mal schnell hin und gewinnt", warnte Union-Trainer Urs Fischer sein Team.

1.700 Union-Fans mitgereist

1.700 Union-Anhänger begleiten die Mannschaft zum ersten Erstliga-Duell beider Teams auf die Schwäbische Alb. Die bisherige Bilanz spricht gegen die Köpenicker: In Heidenheim hat der 1. FC Union zwischen 2014 und 2019 von sechs Pflichtspielen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal fünf verloren. Es gab nur einen Sieg.



Sollten die Eisernen sich in der 50.000-Einwohner-Stadt an der Brenz auch weiterhin schwertun und nicht gewinnen, würde das einen Negativ-Rekord bedeuten: Fünf Niederlagen nacheinander gab es in der - inzwischen mehr als fünfjährigen - Amtszeit von Trainer Urs Fischer in Köpenick noch nie.

Weiter ohne Knoche und Khedira

Der 1. FC Union muss in Heidenheim weiter auf seine verletzten Leistungsträger Rani Khedira und Robin Knoche verzichten. Zudem wechselte Fischer drei Mal im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Hoffenheim. Kapitän Christopher Trimmel ersetzt als Rechtsverteidiger in der Fünferkette Josip Juranovic, David Datro Fofana startet für Brenden Aaronson und Alex Kral steht für Janik Haberer in der Startelf.

Sendung: rbb UM6, 30.08.2023, 18 Uhr