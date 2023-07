Nach Ausfall von Weiler-Babb Jonas Mattisseck von Alba Berlin für Baketball-WM nachnominiert Stand: 31.07.2023 15:54 Uhr

Bundestrainer Gordon Herbert hat Jonas Mattisseck von Alba Berlin für die Basketball-Weltmeisterschaft nachnominiert. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am ersten Tag der Vorbereitung bekannt. Der 23-Jährige ist beim am Montag gestarteten Trainingslager in Bonn bereits dabei. Herbert muss bei der Basketball-WM ohne Defensivspezialist Nick Weiler-Babb auskommen. Der Guard von Pokalsieger Bayern München, Bronzegewinner bei der Heim-EM im Vorjahr, fällt für den kompletten Sommer aus.

Vorbereitung auf das Turnier

Die Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder trifft am Samstag in der früheren Bundeshauptstadt im ersten Test auf Schweden. Die WM-Endrunde findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt.

