Jetzt live im Ticker Jetzt live im Ticker: Gelingt Cottbus gegen Wiesbaden der erste Heimsieg des Jahres?

Ein Drittliga-Heimsieg fehlt Energie Cottbus im Jahr 2025 noch. Gegen Wehen Wiesbaden soll sich das ändern. Doch der Absteiger aus Hessen ist aktuell im Aufschwung.

Durch ein hart erkämpftes 0:0-Remis konnte Energie Cottbus vorige Woche bei Alemannia Aachen die Tabellenführung verteidigen. An der Spitze steht der Klub punktgleich mit Verfolger Dynamo Dresden. Am Samstag (14 Uhr) wollen die Lausitzer gegen Wehen Wiesbaden die Tabellenführung verteidigen.



Die Hessen waren vorige Saison aus der zweiten Liga abgestiegen. Nach einer durchwachsenen Hinrunde hat das Team von Nils Döring zuletzt zwei Siege gefeiert, darunter einen 4:1-Erfolg bei Hansa Rostock. "Wer dort so gewinnt, hat Qualität", lautete entsprechend die Einschätzung von Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Wacklige Wiesbadener Abwehr

Am vergangenen Wochenende hat sich die Wiesbadener Mittelfeld-Stammkraft Nick Bätzner einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt dem Team nun wochenlang. Defensiv ist der Tabellenachte wacklig. Nur eine Mannschaft in den Top zehn der Liga hat mehr Gegentore gefangen. Wiesbaden kommt auf 34, Sandhausen auf 37 Gegentreffer.

Die Frage nach der Zukunft des Cottbuser Stadions, welches im Falle eines Zweitliga-Aufstiegs unbedingt modernisiert werden müsste, sei vor dem Team nach Angaben von Trainer Claus-Dieter Wollitz im Vorfeld der Partie nicht thematisiert worden. "Unser Thema ist: Was haben wir in der Trainingswoche zu tun. Ich möchte mich einzig und allein auf die Mannschaft konzentrieren", so Wollitz

Die Startelf von Energie Cottbus: Bethke - Rorig, Kusic, Slamar, Bretschneider - Pelivan - Borgmann, Cigerci - Copado, Halbauer - Thiele

