Live im Ticker Jetzt live im Ticker: Findet Cottbus gegen Sandhausen zurück in die Erfolgsspur? Stand: 16.03.2025 13:00 Uhr

Drittligist Energie Cottbus will gegen SV Sandhausen den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze nicht verlieren. Zuletzt gab es drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen. Kann die Wollitz-Elf in Sandhausen wieder punkten? Jetzt live im Ticker.

Nach vier sieglosen Partien in Serie steht der FC Energie Cottbus am Sonntag in Sandhausen (Anpfiff 13:30 Uhr) etwas unter Druck. Noch befinden sich die Lausitzer auf Rang drei der Tabelle. Und weil auch Dresden und Saarbrücken zuletzt nicht gewannen, beträgt der Abstand auf Platz eins weiterhin nur vier Punkte. "Wenn man aus vier Spielen nur einen Punkt holt und trotzdem Dritter ist, zeigt es, dass wir vorher viel richtig gemacht haben. Auch wenn wir in den letzten vier Spielen nicht viel richtig gemacht haben", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz auf der Pressekonferenz vor der Auswärtspartie beim SV Sandhausen.

Thiele bleibt in Cottbus und steht in der Startelf

Dort vermeldete der Coach auch eine gute Nachricht für alle Energie-Fans: Torjäger Timmy Thiele spielt auch in der kommenden Spielzeit bei Energie Cottbus. Der Stürmer hat bislang zwölf Tore in dieser Saison erzielt und sieben weitere vorbereitet. "Er hat einen Vertrag für die dritte und die zweite Liga", erklärte Wollitz.



Gegen Sandhausen, die zuletzt sportlich auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht sind und seit fünf Spielen sieglos sind, steht Timmy Thiele wenig überraschend in der Startelf. In der Abwehr ersetzt Campulka den rotgesperrten Kusic. Ansonsten kann Claus-Dieter Wollitz auf alle wichtigen Leistungsträger zurückgreifen.



Das Hinspiel endete 1:1. Mit einem Sieg kann Cottbus wieder auf Rang 2 der Tabelle klettern.



Aufstellung Cottbus: Bethke – Rorig, Slamar, Campulka, Bretschneider – Cigerci, Pelivan, Borgmann – Copado, Halbauer – Thiele.



Aufstellung Sandhausen: D. Richter – Stolze, Lewald, Lorch, Weik – Schikora, Zander, Duman – Iwe, Baumann, Fehler.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbbUM6, 16.03.2025, 18 Uhr