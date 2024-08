Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Zieht Union Berlin in Greifswald in die 2. Runde des DFB-Pokals ein? Stand: 17.08.2024 16:33 Uhr

Union Berlin ist zum Auftakt des DFB-Pokals in Greifswald gefordert. Gegen den Regionalligisten ist ein Sieg der Eisernen Pflicht. In der vergangenen Saison war für die Köpenicker bereits in der 2. Runde gegen den VfB Stuttgart Schluss.

Union Berlin muss zum Pflichtspielauftakt in dieser Saison an die Ostsee. Der Regionalligist Greifswalder FC empfängt die Köpenicker in der 1. Runde des DFB-Pokals. Während die Regionalliga bereits seit einigen Wochen gestartet ist, beginnt die Bundesliga erst in der kommenden Woche. Doch die Statistik spricht gegen einen Ausrutscher der Eisernen: Union Berlin ist zuletzt 2015 in der 1. Pokalrunde ausgeschieden. Für Greifswald ist es nach 21 die zweite Teilnahme an diesem Wettbewerb.



Die Startaufstellungen:





1. FC Union Berlin: Rönnow - Haberer, Querfeld, Vogt, Doekhi, Gosens - Khedira, Benes - Schäfer, Hollerbach - Siebatcheu



Greifswalder FC: Jakubov - Farr, Schmedemann, Hollenbach, Eglseder - Brandt, Daedlow, Heil, Engel - Benyamina, Manske

Rauchentwicklung in Greifswald: Die Fans des 1. FC Union beim ersten Pflichtspiel der neuen Saison.

