Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Zieht Hertha BSC gegen Köln ins Pokal-Viertelfinale ein?

Hertha BSC ist am Mittwochabend im Rahmen des Pokal-Achtelfinals beim 1. FC Köln zu Gast. Das Liga-Hinspiel haben die Berliner noch verloren, doch die Rückkehrer um Fabian Reese und der Sieg in Magdeburg machen Mut auf einen Pokalerfolg.

Müngersdorfer Stadion, 50.000 Zuschauer, Flutlicht, Pokal-Achtelfinale - es ist angerichtet. Der 1. FC Köln und Hertha BSC duellieren sich am Mittwochabend (18 Uhr) um das Einziehen ins Viertelfinale - und 1,675 Millionen Euro Siegesprämie.



Das Hinspiel in der 2. Bundesliga hatte Hertha Anfang November noch mit 0:1 verloren. So eng die Partie damals war, so umkämpft dürfte auch Aufeinandertreffen im DFB-Pokal ausfallen. "Wir haben viel Respekt, sie haben eine gute Spielanlage und definieren sich viel über Ballbesitz-Fußball", äußerte sich Kölns Trainer Gerhard Struber im Vorfeld zu den Blau-Weißen.

Herthas Coach Cristian Fiél verspüre "viel Kribbeln", die Stimmung im ausverkauften Rhein-Energie Stadion werde "außergewöhnlich gut sein. Das wird ein Pokalfight, es wird nur einen Sieger geben, und das wollen wir sein." Die Berliner können zum einen Mut aus dem 3:1-Sieg über den 1. FC Magdeburg schöpfen, zum anderen stärken die Rückkehr von Fabian Reese, Diego Demme und Toni Leistner die blau-weiße Brust.



Längst schon spüre Fiél in der Stadt und im Berliner Umfeld diesen "Traum, den viele Leute im Kopf haben". Den vom ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte - am 24. Mai im eigenen Stadion. "Das ist einfach noch zu weit weg, aber das alleine muss Motivation genug sein", sagte der 44-Jährige.

Die Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Heintz, Hübers, Pauli - Ljubicic, Huseinbasic, Martel, Finkgräfe - Maina, Thielmann - Lemperle



Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Klemens, Sessa - Cuisance, Maza, Scherhant - Niederlechner

Das Spiel im Ticker

