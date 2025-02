Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Wird Hertha bei Schlusslicht Regensburg der Favoritenrolle gerecht? Stand: 01.02.2025 12:33 Uhr

Beim Tabellenletzten in Regensburg sind für Hertha BSC drei Punkte Pflicht, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Die Berliner gehen als klarer Favorit und mit einem schon weggeglaubten Außenverteidiger in die Partie gegen den Jahn.

Nach der fulminanten Aufholjagd und der am Ende doch enttäuschenden Niederlage gegen den HSV am vergangenen Wochenende, steht Hertha BSC nun eine vermeintlich leichtere Aufgabe bevor. Die Berliner sind beim Tabellenletzten Jahn Regensburg zu Gast, der in dieser Saison erst drei Siege einfahren konnte und bei einer Tordifferenz von minus 35 steht.



Es steht also wohl außer Frage, dass alles andere als ein Auswärtssieg einer herbe Enttäuschung für Hertha-Trainer Cristian Fiél und seine Mannschaft wären. "Es steht außer Frage, dass wir da als Favorit hinfahren. Wir wissen, dass in der zweiten Liga das eine oder andere passieren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand auf die leichte Schulter nimmt", so der Coach im Vorfeld des Spiels.

Vier Wechsel in der Startelf - Kenny kehrt zurück

Für die Bewältigung der Pflichtaufgabe in Regensburg nimmt Fiél im Vergleich zu letzter Woche vier Veränderungen in der Startelf vor. Vor allem die Rückkehr von Jonjoe Kenny dürfte die Fans freuen. Gegen den HSV verpasste der 27-Jährige seine ersten Spielminuten der Saison und ein Wechsel zu Sheffield United schien kurz bevor zu stehen. Dieser hat sich nun wohl zerschlagen und die Konstante in Herthas Rechtsverteidigung kehrt zurück in die Startformation.



Sein Ersatzmann gegen Hamburg, Deyovaisio Zeefuik, wechselt dafür die Seite und Michal Karbownik muss vorerst auf der Bank Platz nehmen. Im defensiven Zentrum ersetzt Linus Gechter den am Fuß verletzten Marton Dardai, Marten Winkler beginnt statt Palko Dardai auf dem Flügel und Smail Prevljak ersetzt in der Sturmspitze Florian Niederlechner.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 1.2.2025, 14:30 Uhr