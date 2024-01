Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Wie startet Union Berlin beim SC Freiburg ins neue Jahr? Stand: 13.01.2024 15:12 Uhr

Im ersten Bundesligaspiel nach der Winterpause hoffen die Fußballer des 1. FC Union Berlin auf einen Erfolg auf fremdem Platz, weit im Südwesten der Republik. Die abstiegsgefährdeten Köpenicker treten am Samstag beim SC Freiburg an (15:30 Uhr, live bei rbb|24 im Audiostream und im Ticker). Union gewann in der Liga bislang lediglich seine erste Auswärtspartie am zweiten Spieltag bei Aufsteiger Darmstadt 98 (4:1). Im Anschluss folgten sechs Niederlagen.

Vom Kommen und Gehen der Liebe Die Verpflichtung von Weltstar Leonardo Bonucci sollte eine neue Ära einläuten beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Doch die Wege trennen sich vorzeitig. Gelohnt hat sich der Versuch dennoch. Nachvollziehbar bleibt er allemal. Von Ilja Behnischmehr

Vogt von Beginn an

Der Trainer Nenad Bjelica begrüßt die zuletzt verletzten Robin Gosens und Danilho Doekhi zurück im Kader. Der Neuzugang Kevin Vogt aus Hoffenheim steht dabei gleich im ersten Spiel in der Startformation, als rechter Verteidiger neben Diogo Leite und Robin Knoche. Kral sichert als einziger Sechser ab, im Sturm vertraut der Trainer auf Kevin Volland und Mikkel Kaufmann.



Der Abwehrspieler Leonardo Bonucci und der Angreifer David Fofana haben den Klub in dieser Woche verlassen.



In der vergangenen Saison landete Union noch einen Platz vor Freiburg und qualifizierte sich so für die Champions League. In dieser Spielzeit geht es für die Eisernen gegen den Abstieg. Sie stehen aktuell auf Rang 15. Freiburg ist Achter.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 13.01.2024, 18 Uhr