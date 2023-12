Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Verabschiedet sich Union Berlin gegen Köln versöhnlich in die Winterpause? Stand: 20.12.2023 17:38 Uhr

Union Berlin will nach der 0:3-Niederlage gegen den VfL Bochum Wiedergutmachung betreiben und sich gegen den 1. FC Köln versöhnlich in die Winterpause verabschieden. Das Duell zwischen Platz 16 und 17 ist ein echter Abstiegskracher.

"Es sind zwei Mannschaften, die nicht nur von der Tabellen-Situation gleich dastehen. Beiden geht der Arsch auf Grundeis, um es mal deutlich zu sagen", brachte Köln-Trainer Steffen Baumgart die Ausgangslage seiner Mannschaft und die des 1. FC Union Berlin im Vorfeld auf den Punkt. Am Mittwochabend steigt die Begegnung zwischen den punktgleichen Platz 16 und 17 - ein echter Abstiegskrimi. "Wer die Alte Försterei kennt, der weiß, dass es da brennen wird", so Ex-Unioner Baumgart.



Union-Coach Nenad Bjelica sieht das Heimspiel als echten Vorteil an: "Wir spielen in unserem Haus, wir spielen vor unseren Fans – ausverkauftes Stadion. Das ist eine große Motivation für jeden Einzelnen." Der Kroate, der auf Urs Fischer folgte, hat zwei Ligaspiele als Trainer der "Eisernen" hinter sich. Die Bilanz: Ein überzeugender 3:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach und eine mehr als enttäuschende 0:3-Niederlage gegen Tabellenkonkurrent VfL Bochum.



Der Umschwung ist also noch nicht gelungen, umso bedeutsamer ist das Spiel gegen den punktgleichen "Effzeh". "Gerade nach so einem Herbst, der nicht der beste war, wäre es sehr schön, mit einem Sieg in den Urlaub zu gehen – für jeden, der für den Verein arbeitet und diesen Verein liebt", so Bjelica. Mit einem Sieg oder Unentschieden würde Union zumindest auf Nicht-Abstiegsplatz 15 überwintern.

Die Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon – Khedira – Schäfer, Volland, Haberer, Hollerbach - Behrens



1. FC Köln: Schwäbe - Carstensen, Hübers, Heintz, Finkgräfe - Martel, Huseinbasic - Thielmann, Uth, Maina - Selke

