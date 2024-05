Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Verabschiedet sich Hertha mit einem Sieg in Osnabrück in die Sommerpause? Stand: 19.05.2024 14:59 Uhr

Auswärts in Osnabrück geht es für Hertha BSC an diesem 34. Spieltag eigentlich um nichts anderes mehr, als die Saison mit einem guten Gefühl abzuschließen. Zumindest für Stürmer Haris Tabakovic ist in diesem Saisonfinale aber noch ein Titel drin.

In Osnabrück geht für Hertha BSC eine lange Zweitliga-Saison mit vielen Höhen und Tiefen zu Ende. Im Verein hat sich einiges getan, für den direkten Wiederaufstieg sollte es in diesem Jahr allerdings noch nicht reichen. Diese Mission muss die Mannschaft nach der Sommerpause mit einem neuen Trainer angehen - für Pal Dardai ist das Auswärtsspiel beim VfL sein vorerst letztes an der Seitenlinie. Er bleibt dem Verein allerdings in anderer Funktion erhalten.

Torjägerkanone zum Greifen nah

Für Hertha geht es bei seiner Abschiedspartie allerdings eigentlich um nichts mehr. "Ich wollte Sechster werden, aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr", sagt Dardai. Ein klares Ziel hat er für das Spiel beim bereits sicher abgestiegenen VfL dennoch: "Wir wollen in Osnabrück gewinnen, ein paar Tore schießen und die Torjägerkanone für Haris sichern." Stürmer Haris Tabakovic führt die Torschützenliste der zweiten Liga derzeit mit 22 Treffern an und geht mit drei Toren Vorsprung vor Robert Glatzel (HSV) in diesen letzten Spieltag.



Neben dem gesetzten Top-Stürmer schickt der Trainer im Vergleich zum letzten Spiel zwei neue Spieler auf den Platz. Marten Winkler ersetzt in der Offensive Ibu Maza, der für Herthas U19 im Einsatz ist. Marc Oliver Kempf rotiert in die Innenverteidigung, damit Marton Dardai auf der Sechserposition den gelbgesperrten Deyovaisio Zeefuik vertreten kann.

