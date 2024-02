Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union zu Gast bei "Lieblingsgegner" Leipzig Stand: 04.02.2024 16:57 Uhr

Union Berlin hat aktuell nur zwei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. RB Leipzig spielt hingegen um die Qualifikation für die Champions League. Auf den ersten Blick gehen die Sachsen als Favoriten in das Spiel. Doch die Statistik spricht eine andere Sprache.

Eigentlich sind die Vorzeichen klar. Auf der einen Seite der von einem großen Getränkekonzern alimentierte, lediglich 20 Mitglieder starke Klub aus Leipzig, der auch in dieser Saison wieder wenig überraschend um die Champions-League-Plätze mitspielt. Auf der anderen Seite der knapp 65.000 Mitglieder große Verein Union Berlin, der zwar als Champions League-Teilnehmer in die Saison gestartet ist, inzwischen aber ein Hauptziel hat: den Klassenerhalt.

Union will kriselnde Leipziger mit den Basics schlagen Wenn Union Berlin am Sonntag und zum Abschluss des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga in Leipzig antritt, dann nicht nur bei einer Art Lieblingsgegner, sondern auch bei einer Mannschaft in der Krise. In Sachsen ist man dennoch optimistisch.mehr

Auf dem Papier also ist Rasenball Leipzig der große Favorit in diesem Duell, dass dan 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga abschließt. Andererseits haben die Sachsen zuletzt drei Spiele in Folge verloren. Zudem ist Union so etwas wie ein Angstgegner der Leipziger. Von den bisher neun absoliverten Bundesliga-Partien zwischen beiden Mannschaften konnte Union fünf für sich entscheiden. Damit sind die Berliner der einzige Klub, der mehr als die Hälfte aller Liga-Spiele gegen Rasenball Leipzig gewonnen hat.



Damit das so bleibt, vertraut Unions (Co-)Trainerteam, das den immer noch gesperrten Chefcoach Nenad Bjelica auch in Leipzig vertritt, auf folgende Startelf: Schwolow - Trimmel, Knoche, Vogt, Doekhi, Gosens - Tousart, Haberer, Schäfer - Vertessen, Hollerbach

Das Spiel im Liveticker

Auch in dieser Saison hören Sie alle Liga- und Pokalspiele von Hertha und Union live und in voller Länge auf rbb24.de und in der rbb|24-App.

Sendung: rbb24, 04.02.2024, 22 Uhr