Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union will gegen Kiel Wiedergutmachung für die herbe Pleite in Dortmund

Stand: 02.03.2025 14:40 Uhr

Beim BVB kassierte der 1. FC Union seine höchste Bundesliga-Pleite. Im Spiel gegen Holstein Kiel will man sich deutlich besser präsentieren. Ein leichter Gegner dürften die Norddeutschen aber nicht werden. Sie brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt.

Der 1. FC Union Berlin empfängt am Samstagnachmittag den Tabellenletzten Holstein Kiel. Die Mannschaft von Steffen Baumgart hofft auf Wiedergutmachung für die heftige Klatsche (0:6) bei Borussia Dortmund am letzten Wochenende. Kiel hat derzeit vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und acht auf einen Nichtabstiegsplatz. Das Team von Marcel Rapp braucht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga also jeden Zähler. Einfache drei Punkte dürfen die Köpenicker also nicht erwarten.



