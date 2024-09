Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union hält in Leipzig dagegen - 0:0 zur Halbzeit Stand: 14.09.2024 16:15 Uhr

Am 3. Spieltag der Bundesliga will Union im schwierigen Auswärtsspiel gegen Leipzig bestehen und weiter ungeschlagen bleiben. Doch die Gastgeber haben eine Erfolgssträhne - und die Köpenicker einen Ausfall an der Seitenlinie zu beklagen.

Bereits zum vierten Mal in Folge geht Union Berlin ungeschlagen in den 3. Spieltag der Saison. So soll es bestenfalls weitergehen, doch in Leipzig erwartet die Köpenicker eine extrem schwierige Aufgabe: Seit 13 Bundesliga-Spielen hat RB nicht mehr verloren. Hinzu kommt, dass Trainer Bo Svensson nicht wie gewohnt seinen Platz an der Seitenlinie einnehmen wird. Der Däne ist seit Mittwochabend krank und fällt für die Partie aus. Vertreten wird er von Co-Trainer Babak Keyhanfar.

Union Berlin hofft in Leipzig auf Svenssons Rückkehr - und perfekte Tagesform Dicker Brocken für Union Berlin: Am Samstag (15:30 Uhr) treffen die Köpenicker auf RB Leipzig, das seit einem halben Jahr ungeschlagen ist. An der Seitenlinie könnte es zu einem Kuriosum kommen - wenn auf beiden Seiten die Cheftrainer fehlen.mehr

Daraus ergibt sich etwas kuriose Situation, denn auch auf der anderen Seite fehlt der Cheftrainer. Marco Rose hatte sich beim 3:2-Sieg der Leipziger bei Meister Bayer Leverkusen die gelb-rote Karte abgeholt und muss deshalb gegen Union auf der Tribüne Platz nehmen. Damit fällt das Wiedersehen zwischen Rose und Svensson aus. Beide ehemaligen Profis standen beim FSV Mainz 05 gemeinsam unter Vertrag.

Die Startaufstellungen

1. FC Union: Rönnow - Doekhi, Vogt, Leite - Haberer, Schäfer, Khedira, Rothe - Skarke, Benes - Hollerbach



RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Lukeba, Geertruida - Henrichs, Haidara, Kampl, Raum - Sesko, Xavi - Openda

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 14.09.2024, 15:30 Uhr