Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union Berlin will gegen Mainz den ersten Sieg unter Baumgart einfahren Stand: 19.01.2025 15:02 Uhr

Im dritten Spiel unter Trainer Steffen Baumgart steht Union Berlin gehörig unter Druck. Gegen Mainz 05 müssen Punkte her, um nicht tiefer in den Tabellenkeller abzurutschen. Die Gäste wiederum treten ohne ihren verletzten Top-Stürmer Jonathan Burkardt an.

Nach zehn Ligaspielen ohne Sieg und zwei 0:2-Niederlagen in den ersten beiden Partien von Steffen Baumgart ist das Selbstbewusstsein der Köpenicker angeknackst. Ein Erfolgserlebnis zum Auftakt der Rückrunde im heimischen Stadion An der Alten Försterei könnte das ändern.



Union Berlin und Mainz trennen in der Tabelle allerdings elf Punkte. Während Mainz in den vergangenen Partien überzeugen konnte, geriet Union immer weiter in den Abwärtsstrudel. Baumgart kündigte an, trotzdem an seiner Linie festzuhalten: "Wir werden nicht jedes Mal den Reset-Knopf drücken und wieder von vorne anfangen."



Mainz überzeugt mit offensivem Spiel

Trotz des Ausfalls von Jonathan Burkardt (Oberschenkelverletzung) wird Mainz angriffslustig auftreten, prognostizierte der Union-Coach vor der Partie. Die Rheinhessen kommen nach der Hinrunde bereits auf 30 erzielte Treffer. Vor allem auf Nadiem Amiri sollten seine Spieler ein Auge werfen. Der gesperrte Mainz-Trainer Bo Henriksen wird gegen Union wiederum nicht auf der Trainerbank Platz nehmen dürfen.



Die Startelf: Schwolow – Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Juranovic, Haberer, Kemlein, Schäfer, Skov - Jordan, Hollerbach



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.01.25, 15:30 Uhr