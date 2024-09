Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union Berlin will auch gegen Hoffenheim ungeschlagen bleiben Stand: 21.09.2024 15:03 Uhr

Diese Saison noch ungeschlagen geht der 1. FC Union Berlin in sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Deren Stimmung ist alles andere als rosig: Nach einem Sieg und zwei Niederlagen zum Ligastart krieselt es in Sinsheim. Auch in dieser Saison hören Sie alle Pflichtspiele von Hertha und Union in voller Länge.

Mit viel Selbstvertrauen dürften die Fußballer des 1. FC Union Berlin am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) in ihr Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim gehen. Vier Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden lautet die wettbewerbsübergreifende Bilanz zum Saisonstart der Köpenicker. Unter dem im Sommer gekommenen Trainer Bo Svensson haben die Köpenicker zu ihrem Spiel zurückgefunden und ihren Gästen vom Samstag bereits damit etwas voraus.



Union Berlin will seine Ungeschlagen-Serie gegen kriselnde Hoffenheimer ausbauen Union Berlin ist in der jungen Saison noch ungeschlagen. Die "Eisernen" haben zu ihren alten Tugenden zurückgefunden und bringen Gegner wieder zum Verzweifeln. Am Samstag treffen sie auf die TSG Hoffenheim, die bereits reichlich Verzweiflung mitbringt.mehr

Hoffenheim krieselt sportlich und personell

Die TSG Hoffenheim hat nämlich einen gänzlichen anderen Start in die neue Saison erlebt. Nach einem Sieg zum Auftakt verloren die Sinsheimer in der Liga zuletzt zweimal, kassierten in den ersten drei Saisonspielen bereits neun Gegentore und liegen so in der Tabelle aktuell auf Rang 15. In anderen Worten: Die Folgen eines unruhigen, von personellen Veränderungen in der undurchsichtigen sportlichen Führungsetage geprägten Hoffenheimer Sommers wird deutlich. Nicht zuletzt durch die fehlende Handschrift von Trainer Pellegrino Matarazzo bei der Zusammenstellung des Kaders, aber auch mit Blick auf dessen Leistungen.



Das Ergebnis ist eine schwierige Hoffenheimer Gemengelage, die Union sich am Samstag zunutze machen möchte. Allerdigns mahnte Trainer Svensson auch davor, zu viel in die bisherige Punkteausbeute der Sinsheimer hinein zu interpretieren: "Sie haben in Frankfurt und gegen Leverkusen verloren. Das wird auch noch anderen Mannschaften so gehen. Sie waren Siebter im letzten Jahr, haben nur Maximilian Beier abgegeben und 50 Millionen Euro investiert. Es wird ein schweres Spiel, wir müssen den Fokus auf uns selbst haben."



Auch diese Saison hören Sie alle Pflichtspiele von Hertha und Union live und in voller Länge auf rbb24.de und in der rbb|24-App.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 21.09.2024, 15:30 Uhr