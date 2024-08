Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union Berlin startet in Mainz in die neue Bundesliga-Saison Stand: 24.08.2024 14:38 Uhr

Gelingt den Eisernen zum Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit ein Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05? Hier können Sie die Begegnung in der Audio-Vollreportage und im Liveticker verfolgen.

Nach dem knappen Sieg bei Viertligist Greifswald in der ersten Runde des DFB-Pokals startet der 1. FC Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga-Spielzeit 2024/25. Bo Svensson trifft somit bei seinem Liga-Debüt für die Eisernen auf seinen langjährigen Arbeitgeber.

Svensson: "Ein besonderes Spiel"

Unions neuer Cheftrainer sagte auf der Pressekonferenz: "Ich komme wieder an eine Stelle, an der ich sehr lange als Spieler und auch als Trainer war. Es ist ein besonderer Ort für mich", so der 45-Jährige. "Wir haben eine Aufgabe vor uns, das ist der Hauptfokus. Aber für mich persönlich ist es natürlich ein besonderes Spiel."



Auch die Mainzer zogen in der Vorwoche in die zweite Runde des DFB-Pokals ein: Beim Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden setzte sich die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen mit 3:1 nach Verlängerung durch.



"Wir wissen, dass Union Berlin eine gute Mannschaft ist. Ich hoffe natürlich, dass die ganze Saison spannend ist und wir ein gutes Resultat am Samstag erspielen", so Henriksen vor dem Kräftemessen mit den Berlinern. "Natürlich hoffen wir auch, dass das Spiel nicht so spannend ist wie gegen Wiesbaden."

