Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union Berlin hofft bei Mainz 05 auf einen Auswärts-Aufwärtstrend

Für ein Nachholspiel des 18. Spieltags ist Union Berlin am Mittwoch zu Gast bei Mainz 05. Im wichtigen Kellerduell braucht es für die Köpenicker auswärts einen Aufwärtstrend. Sowohl eine Sieges- als auch eine Tordurststrecke sollen enden.

Es sind zwei Zahlen, die den Fans und Fußballern des 1. FC Union Berlin aktuell leichte bis mittelgroße Kopfschmerzen bereiten dürften: die vier und die 599. Auf den Tag genau ist es exakt vier Monate her, dass die Köpenicker in der Bundesliga zuletzt ein Auswärtstor erzielt haben - macht sechseinhalb Auswärtsspiele und eben 599 reguläre Spielminuten.



Genau diesen Bann wollen Unions Akteure dringend brechen, wenn sie am Mittwochabend (18:30 Uhr) mit etwas Verspätung im Kellerduell der Bundesliga beim FSV Mainz 05 zu Gast sind.

Improvisation gefragt

Eigentlich hätte die Partie zwischen dem aktuellen Tabellen-15. aus Berlin und dem noch akuter vom Abstieg bedrohten Tabellen-17. aus Mainz bereits am 20. Januar stattfinden sollen. Ein Schneechaos machte dem Spielplan damals einen Strich durch die Rechnung. Zweieinhalb Wochen später ist der Schnee zwar geschmolzen, die übrigen Vorzeichen rund um den 1. FC Union vor der Partie sind allerdings dennoch wenig sonnig.



So müssen die Berliner in Mainz nicht nur ein weiteres Spiel auf ihren gesperrten Trainer Nenad Bjelica verzichten, sondern auch auf ihre beiden rechten Schienenspieler. Kapitän Christopher Trimmel wurde nach seiner roten Karte jüngst für zwei Spiele gesperrt und Josip Juranovic fehlt verletzt - Union muss also improvisieren. Hoffnung macht hierbei, dass Union sich in den vergangenen Wochen trotz der Sperre von Cheftrainer Bjelica unter dessen Leistung zumindest stabilisiert hat. In Mainz muss nun allerdings auch die Offensive wieder neue Fahrt aufnehmen.

Zweikampfbetontes Spiel erwartet

Hilfreich könnte dabei sein, dass Mainz 05 die schlechteste Heimmannschaft der Bundesliga-Hinrunde war. Auch sonst ähnelt der Mainzer Saisonverlauf dem der Unioner durchaus - und das nicht nur wegen des Trainerwechsels von Bo Svensson hin zu dessen Nachfolger Jan Siewert. Die 14 bisher erzielten Saisontore der Akteure aus Rheinhessen sind die wenigsten der gesamten Bundesliga, hinzu kommen eine unklare Spielidee und wenig Durchschlagskraft im Offensivspiel.



Auch deshalb sagte Unions Bjelica-Vertreterin Marie-Louise Eta im Vorfeld der Partie: "Wir erwarten ein sehr zweikampfbetontes Spiel. Für uns wird es darum gehen, den Kampf anzunehmen, alles reinzuschmeißen, das eigene Tor zu verteidigen und dann eine gute Balance zum Spiel mit dem Ball zu erreichen."

Das Spiel im Liveticker

