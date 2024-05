Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Union Berlin braucht im Abstiegsduell in Köln dringend Punkte Stand: 11.05.2024 15:03 Uhr

Der Vorsprung des 1. FC Union auf den Relegationsplatz ist nur noch minimal. Nach der Trennung von Nenad Bjelica soll ein altbekanntes Trainerteam um Marco Grote den Klassenerhalt schaffen. Dabei können die Köpenicker auf zahlreiche Fans bauen.

Für Union Berlin geht es am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga um Wohl und Wehe. Die Eisernen müssen im Spiel beim 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr) unbedingt punkten. Sonst droht dem aktuell 15. der Tabelle sogar noch der direkte Abstieg.



Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Kontrahenten Köln (17./direkter Abstiegsplatz) und einem Zähler mehr als Mainz 05 (16./Relegationsrang) hat Union das sportliche Schicksal in den eigenen Händen. Bei einem Sieg in Köln und einer Mainzer Niederlage am Samstagabend gegen Dortmund wäre der Klassenverbleib sogar schon geschafft.

Grote wechselt vier Mal

Interimstrainer Marco Grote hätte seine Mission dann nur wenige Tage nach der Ablösung von Chefcoach Nenad Bjelica erledigt. Ansonsten muss bis zum letzten Saisonspiel am 18. Mai gegen den SC Freiburg gezittert werden.



Für den angeschlagenen Kevin Vogt spielt Robin Knoche im Zentrum der Abwehrkette. Jerome Roussillon und Christopher Trimmel übernehmen die Außenbahnen. Während Robin Gosens dafür weiter nach vorne rückt, sitzt Josip Juranovic nur auf der Bank. Dort finden sich im Vergleich zur 3:4-Niederlage gegen Bochum auch Lucas Tousart und Benedict Hollerbach wieder. Neu dabei ist Brenden Aaronson.

