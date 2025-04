Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Setzt Union seinen Aufschwung gegen Wölfe fort? Stand: 06.04.2025 16:27 Uhr

Union Berlin konnte sich danke guter Resultate Luft im Abstiegskampf verschaffen und ist nun gegen den VfL Wolfsburg gefordert. Die Niedersachsen kämpfen nach einer schwachen Phase darum, wieder Anschluss an die internationalen Plätze zu finden.

Der 1. FC Union Berlin will die starken Auftritte der vergangenen Wochen am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg bestätigen. Mit einem Sieg gegen die Niedersachsen könnte das Team von Steffen Baumgart einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen: Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze würde auf elf Zähler anwachsen.

Union im Aufwind, Wolfsburger Abwärtstrend

Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen holten die Köpenicker, es ist die beste Phase der Rückrunde. Die Wölfe hingegen präsentierten bislang eine schwache Rückserie und drohen den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Erst zwei Liga-Siege feierte die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl in diesem Kalenderjahr.



Dennoch warnte Union-Coach Baumgart am Freitag: "Ich glaube, dass Wolfsburg eine sehr gute Mannschaft ist, die lange Zeit um die internationalen Plätze gespielt hat und da auch wieder anknüpfen will. Auch wenn die letzten Ergebnisse nicht ganz so positiv waren." Seine Spieler wüssten "um die Qualität" des anstehenden Gegners.



Doch die Statistik spricht eindeutig für Union: Noch nie konnte Wolfsburg in Bundesliga an der Alten Försterei gewinnen. Die letzten drei Spiele gingen allesamt an die Berliner.



So könnte Union spielen: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Haberer, Juranovic - Skarke, Hollerbach - Ilic

