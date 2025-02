Live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Punktet Union bei kriselnden Dortmundern? Stand: 22.02.2025 17:29 Uhr

Bei zuletzt heimschwachen Dortmundern will Union Berlin weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln. Unter dem neuen Trainer Niko Kovac zeigte sich der BVB zuletzt fehleranfällig, genau das will Unions Trainer Steffen Baumgart ausnutzen.

Borussia Dortmund hat in der Bundesliga zuletzt fünf Heimspiele in Folge nicht gewonnen und auch unter dem neuen Trainer Niko Kovac gab es zu dessen Einstand zwei bittere Niederlagen in der Liga. Der BVB steht vor dem 23. Spieltag auf einem enttäuschenden 11. Tabellenplatz. Nur zwei Plätze und fünf Punkte schlechter liegt der 1. FC Union, der nach der 1:2-Heimpleite gegen Mönchengladbach vergangenen Samstag auf Wiedergutmachung aus ist.



Stößt Union Berlin den BVB noch tiefer in die Krise? Nach der Pleite gegen Gladbach soll es bei der anderen Borussia klappen: Union will am Samstag (18:30 Uhr) in Dortmund Punkte gegen den Abstieg sammeln. Der BVB droht derweil den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren. Nach der Pleite gegen Gladbach soll es bei der anderen Borussia klappen: Union will am Samstag (18:30 Uhr) in Dortmund Punkte gegen den Abstieg sammeln. Der BVB droht derweil den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren. mehr

Union will Fehler provozieren

Steffen Baumgart erwartet eine schwierige Aufgabe beim kriselnden Gegner: "Borussia Dortmund ist in der Lage, aus wenig viel zu machen. Es wird ein interessantes Spiel", sagte auf der Spieltags-Pressekonferenz. Baumgarts Matchplan wird es sein, mit seiner Mannschaft Fehler des BVB zu provozieren: "Sie haben Fehler gemacht, die ihnen sehr ins Kontor schlagen und genau da wollen wir sie hinbringen, dass sie Fehler machen. Aber das hat auch viel mit uns zu tun."



Verzichten muss der Trainer am Wochenende auf den verletzten Außenspieler Robert Skov. Für ihn dürfte Tom Rothe starten – den die Unioner im Sommer aus Dortmund holten. Ebenfalls wieder in den Kader rutschen könnte Innenverteidiger Kevin Vogt.



Im Hinspiel feierte der 1. FC Union einen 2:1-Heimsieg.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Juranovic, Doekhi, Diogo Leite, Rothe - Haberer, R. Khedira - Benes - Skarke, Hollerbach - Prtajin

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 22.02.2025, 22 Uhr