Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Macht Union gegen Stuttgart den Klassenerhalt klar?

Mit breiter Brust empfängt Union Berlin den VfB Stuttgart am Samstagabend (18:30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei. Nur noch sechs Punkte trennen die beiden Teams, deren Form kaum unterschiedlicher sein könnte.

Während Union Berlin seit fünf Spielen ungeschlagen ist und vor allem gegen Top-Teams der Liga auftrumpfen konnte, hängt Stuttgart den Erwartungen hinterher. Die Bilanz: Ein Sieg aus acht Ligaspielen. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verweilt damit aktuell auf Platz 11, der Abstand auf die Europapokalplätze vergrößerte sich stetig.



Die Stimmung in Köpenick wiederum dürfte nicht nur aufgrund der formstarken letzten Wochen gut ausfallen. Am Freitag gab der Verein außerdem bekannt, dass Kapitän Christopher Trimmel seinen Vertrag noch einmal verlängert hat und im Sommer in seine zwölfte Saison im Union-Trikot gehen wird.



Hoeneß erwartet "harte Nuss"

Über Union Berlin sagte Hoeneß vor der Partie: "Sie haben sich total stabilisiert. Es ist die Mannschaft, die gerade in der besten Form in der Bundesliga ist. Ich glaube, dass da eine etwas veränderte Herangehensweise ist, back to the Union-Roots."



Worte, die Union-Trainer Steffen Baumgart sicher gerne hört vor dem 200. Bundesligaspiel der Köpenicker. Und da sowohl Heidenheim als auch Bochum ihre Partien am Nachmittag verloren haben, könnte Union mit einem Sieg sogar den Klassenerhalt klarmachen.



Die Start-Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Trimmel, Khedira, Haberer, Rothe -Schäfer, Ilic, Hollerbach





VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Undav, Stiller - Millot, Demirovic, Führich



